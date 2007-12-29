نرخ خرید تضمینی برنج 8 درصد افزایش یافت

عزیزجمیل علیزاده شایق درگفتگو با خبرنگار مهرگفت: درسیستم سالم بازارعرضه و تقاضای برنج ازابتدای فروردین تا مرداد ماه هرسال (به مدت 5 ماه) قیمتها دربازارمصرف باعرضه برنج جدید با شیب تندی به سمت پایین آمدن حرکت می کند که این روند از ابتدای آذرماه با شیب ملایمی به سمت افزایش قیمت تغییر مسیر می دهد.

وی با بیان مطلب فوق افزود: روند افزایشی قیمت برنج ازآذرماه تا روزهای پایانی هرسال ادامه می یابد ومجددا ازفروردین ماه قیمتها به سمت کاهش حرکت می کنند که البته قیمت برنج امسال ازاین روند تبعیت نکرد به طوریکه ازمرداد ماه به جای اینکه قیمتها کاهش یابد برعکس افزایش یافت.

دبیرانجمن برنج ایران عنوان کرد: ازآذرماه سال جاری قیمت برنج روند افزایشی را دربازار مصرف درپیش گرفته که این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت به نحوی که قیمت برنج طارم درجه یک درمناطق تولید 1600 تا 1650 تومان معامله می شود.

وی با اشاره به روند قیمت انواع برنج درسه ماهه پایانی سال جاری اظهارداشت: درحال حاضر قیمت ارقام برنجهای پرمحصول درمناطق جنوب کشور(شامل: آمل2 و 3 ) 600 تا 700 تومان و برنج پرمحصول شمال( شامل: ندا، نعمت، فجروخزر) کیلویی 900 تا 1300 تومان خرید و فروش می شود.

علیزاده شایق اعلام کرد: پیش بینی می شود بهترین نوع برنج دراسفند ماه امسال کیلویی 1700 تومان دربازار مصرف معامله شود.

وی با اشاره به اعلام نرخ خرید تضمینی برنج برای سال آینده درآبان ماه سال جاری تصریح کرد: دولت امسال نرخ خرید تضمینی برنج برای سال آتی را درآبان ماه امسال اعلام کرد که این امرتصمیم گیری کشاورزان را برای کشت برنج درسال آینده تسهیل می کند اما درعین حال قیمتهای اعلام شده درمقایسه با سال جاری نامناسب است.

دبیرانجمن برنج ایران افزود: درسال 87 نرخ خرید تضمینی برنج معادل 8 درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته درحالی که این قیمت بدون درنظرگرفتن نرخ تورم هرساله تعیین شده است.

وی افزود: نرخ خرید تضمینی برنج فجر،ساحل وخزربرای سال آینده معادل 735 تومان، سپیدرود 625 تومان، ندا و نعمت 605 تومان، چرام، یاسوج وآمل 2 و 3 بالغ بر530 تومان تعیین شده است ضمن اینکه برنجهای پرمحصول جدیدی که درسال87 کشت می شوند براساس شباهت با این اقلام قیمت گذاری خواهند شد.

علیزاده شایق سطح زیرکشت برنج درسال جاری را معادل 63 هزارهکتاراعلام کرد و افزود: در سال جاری ارقام جدید و با کیفیت برنج شفق، شیرودی، پویا، درفک و سازندگی معرفی شده است.