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۴ دی ۱۳۸۶، ۱۸:۱۴

میثاقیان،مجیدی و محمد به یک جلسه محرومیت و جریمه نقدی محکوم شدند

میثاقیان،مجیدی و محمد به یک جلسه محرومیت و جریمه نقدی محکوم شدند

آراء کمیته انضباطی در خصوص تخلفات صورت گرفته در جریان دیدار تیم های راه آهن و استیل آذین در چارچوب مسابقات جام حذفی اعلام شد.

به گزارش خبرنگارمهر، براساس اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، اکبرمیثاقیان سرمربی تیم فوتبال راه آهن به دلیل اعتراض به داور، ورود به زمین مسابقه بدون اجازه و جنجال در بازی به یک جلسه محرومیت و 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد .

همچنین فرزاد مجیدی بازیکن تیم استیل آذین و علیرضا محمد هر کدام به یک جلسه محرومیت و پرداخت یک میلیون تومان جریمه نقدی محروم شدند . این دو بازیکن به دلیل درگیری در داخل زمین مسابقه با کارت قرمز داور مواجه شدند.

دیدار تیم های فوتبال راه آهن و استیل آذین در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی برگزار شد که در پایان تیم راه آهن در ضربات پنالتی با نتیجه 5 بر 2 موفق به شکست حریف خود شد.

کد مطلب 611257

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