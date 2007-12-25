میثاقیان،مجیدی و محمد به یک جلسه محرومیت و جریمه نقدی محکوم شدند

به گزارش خبرنگارمهر، براساس اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، اکبرمیثاقیان سرمربی تیم فوتبال راه آهن به دلیل اعتراض به داور، ورود به زمین مسابقه بدون اجازه و جنجال در بازی به یک جلسه محرومیت و 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد .

همچنین فرزاد مجیدی بازیکن تیم استیل آذین و علیرضا محمد هر کدام به یک جلسه محرومیت و پرداخت یک میلیون تومان جریمه نقدی محروم شدند . این دو بازیکن به دلیل درگیری در داخل زمین مسابقه با کارت قرمز داور مواجه شدند.

دیدار تیم های فوتبال راه آهن و استیل آذین در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی برگزار شد که در پایان تیم راه آهن در ضربات پنالتی با نتیجه 5 بر 2 موفق به شکست حریف خود شد.