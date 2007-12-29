تولیدات بخش کشاورزی 25 درصد افزایش می یابد

محمد علی نوروززاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با اجرای طرحهای آرمانی طی دو سال آینده حدود 25 درصد به تولیدات بخش کشاورزی افزوده می شود به نحوی که امسال 12.5 درصد و معادل همین رقم نیز در سال آینده بر تولیدات بخش افزوده خواهد شد.

وی اعلام کرد: در سال جاری مزارع الگویی در سطح 9 هزار سایت در قالب طرحهای آرمانی در کشور اجرا می شود.

مدیرکل دفتر ترویج و بهبود نظامهای ترویجی وزارت جهادکشاورزی بیان کرد: در سال جاری بالغ بر 4 هزار سایت الگویی برای تولیدات گیاهی و 2 هزار سایت الگویی نیز برای تولیدات دامی در سطح کشور اجرا می شود، ضمن اینکه با احتساب اجرای حدود 3 هزار سایت الگویی در منابع طبیعی تا پایان سال بالغ بر9 هزار سایت الگویی در مزارع اجرایی خواهد شد.

وی افزود: بر اساس اهداف برنامه چهارم توسعه طراحی و اجرای 9 هزار سایت الگویی در مزارع برای سال آینده پیش بینی شده است.

نوروززاده عنوان کرد: در گذشته طرحهای آرمانی به عنوان طرحهای وسیع سازی و طرحهای الگویی کوچک در بخش کشاورزی به مرحله اجرا گذاشته می شد اما اکنون این طرحها به عنوان طرحهای آرمانی در بخش عملیاتی می شود.

وی با بیان مطلب فوق افزود: طرحهای بخش کشاورزی در گذشته دارای دستورالعملهای منطقه ای، استانی و ملی بود اما طرحهای آرمانی دستیابی به بالاترین رکورد تولید منطقه را دنبال می کند.

مدیرکل دفتر ترویج و بهبود نظامهای ترویجی وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد: میزان سطح زیر کشت محصولات باغی و زراعی هم اکنون بالغ بر 14.5 میلیون هکتار است و طرحهای آرمانی برای 60 درصد این میزان معادل 8 میلیون هکتار در سال جاری اجرا می شود.