تظاهرات گسترده در هلند و ديگر كشورهاي جهان فردا برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر رياض انيف يكي از اعضاي مركزي هيئت مبارزه با ديوار حائل نژادپرستي در گفتگو با خبرنگار "مهر" گفت :" فردا همزمان با تشكيل جلسه بررسي مسئله ديوار حائل در دادگاه لاهه در شهر هاگ در هلند ، در اين شهر و دركل جهان تظاهرات برگزار خواهد شد.

وي گفت :"و از آنجايي كه ساخت اين ديوار نقض آشكار حقوق بشر به شمار مي آيد بنابراين گروهي از وكلا و فعالان حقوق بشر در شهر هاگ اقدام به برگزاري اين مراسم كردند و از همه مسلمانان و انسانهاي آزاده جهان خواستند در اين تظاهرات شركت كنند .

وي گفت : در اين راهپيماييها از دادگاه لاهه خواسته خواهد شد ضمن محكوميت ساخت اين ديوار نژادپرستانه نسبت به توقف سريع ساخت آن اقدام كند .

انيف گفت : "در اين تظاهرات وكلا با لباس خاص وكالت در خيابانها حضور خواهند يافت و در برابر در دادگاه لاهه تجمع خواهند كرد . "