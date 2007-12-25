اخبار کوتاه حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد ‌دیترله این فیلم را سال 1948 بر اساس فیلمنامه‌ای که توسط پل آزبورن، پیتر برنیس و لئوناردو برکوویسی از رمان رابرت ناتان اقتباس شده بود، ساخت. جنیفر جونز، جوزف کاتن، اتل باریمور، سسیل کلاوی، دیوید وین، آلبرت شارپ و لیلیان گیش بازیگران و دیمیتری تیومکین آهنگساز آن هستند.

وقایع فیلم سینمایی "تصویر جنی" در آغاز دهه ۱۹۳۰ و دوره رکود اقتصادی آمریکا می‌‌گذرد. ابن آدامز نقاش که امیدی به آینده ندارد، در پارک نشسته که دختری نوجوان به ‌نام جنی نزد او می‌آید و درباره چیزهایی از گذشته با هم صحبت می‌کنند. دیدارهای آن دو مدت‌ها ادامه دارد تا اینکه سرانجام جنی می‌رود. ابن در جستجوی جنی متوجه می‌شود او به دنیای گذشته تعلق دارد.

سلسله برنامه‌های سینما و ادبیات به کوشش سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری ساعت 18 یکشنبه‌ها در سینما سپیده برگزار می‌شود.

* پایان سومین جشنواره فیلم کوتاه سایه

سومین جشنواره دانشجویی فیلم کوتاه سایه با اعلام اسامی برگزیدگان ساعت 18 چهارشنبه پنجم دی در تالار اندیشه حوزه هنری به کار خود پایان می‌دهد.

در این جشنواره 152 فیلم کوتاه از 120 نفر در دو بخش دانشجویی و فارغ‌التحصیلی سوره شرکت کرده بودند که برگزیدگان نهایی با رای علی روحانی، محمدحسین فرج و مجید آقایی مشخص می‌شوند. سومین جشنواره فیلم کوتاه سایه به کوشش گروه سینما و کانون فیلم و عکس دانشگاه سوره در قالب‌های داستانی، مستند، تجربی و پویانمایی برگزار شده است.