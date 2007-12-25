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۴ دی ۱۳۸۶، ۱۸:۲۳

قاهره اظهارات وزیر خارجه اسرائیل درباره قاچاق سلاح را رد کرد

وزارت امور خارجه مصر امروز اظهارات وزیر خارجه رژیم صهیونیستی را درباره اینکه فعالیت نیروهای مصری برای کنترل قاچاق سلاح به نوار غزه مشکل دار است، رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت امور خارجه مصر در بیانیه ای سخنان اخیر "زیپی لیونی" وزیر امور خارجه اسرائیل که فعالیت نیروهای مصری برای کنترل قاچاق سلاح به نوار غزه را مشکل دار خوانده است، رد کرد.

در این بیانیه آمده است: سخنان لیونی درباره برخورد مصر با مشکل کانال های زیرزمینی کاملا مردود است.

رژیم صهیونیستی که مصر را به سهل انگاری در کنترل و جلوگیری از قاچاق مواد منفجره و مهمات از صحرای سینا به داخل سرزمین های فلسطینی متهم می کند، با طرح مصر برای استقرار شمار بیشتر نیروهای نظامی در مناطق مرزی مخالفت کرده است.

کد مطلب 611265

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