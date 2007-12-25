تیم نفت و گاز آغاجاری با اقتدار قهرمان شد

به گزارش خبرنگارمهر، عصر امروز و در دیدار فینال این رقابتها تیم های هیئت شنای تهران و نفت وگاز آغا جاری که ضمن حضور در دیدار فینال جواز شرکت درهجدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر واترپلو باشگاه های کشور در سال 87 را بدست آورده اند، مقابل هم قرار گرفتند.

در این دیدارحساس و نفس گیر که به قضاوت امیر ریحانی و محمدرضا محمدی برگزار شد، واترپلوئیست های خوزستانی موفق شدند با نتیجه 8 بر2 مقابل تیم هیئت شنای تهران به برتری دست یابند و با اقتدار به مقام نخست چهارمین دوره مسابقات لیگ دسته اول واترپلو باشگاه های کشور- زیر گروه لیگ برتر - دست یابند.



دردیدار رده بندی این رقابتها نیز دو تیم کیاتل تهران و هیأت شنای لرستان مقابل هم قرار گرفتند که درپایان تیم کیاتل تهران با نتیجه پرگل 15 بر5 مقابل هیئت شنای لرستان به پیروزی دست یافت و درجایگاه سوم قرارگرفت.



تیم های آلومینیوم اراک،هیئت شنای مرکزی، شهرداری اصفهان وهیئت شنای هرمزگان بتریب عناوین پنجم تاهشتم را بدست آوردند. این رقابتها ازصبح یکشنبه 2 دی ماه با حضورهشت تیم در استخرماشین سازی شهر اراک آغاز شده بود.