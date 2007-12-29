پژوهشکده تبلیغ در حوزه علمیه قم تاسیس می شود

معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : این پژوهشکده مراحل مطالعاتی خود را آغاز کرده و پیش بینی می شود با اتمام مراحل مقدماتی تا پایان سال جاری و کسب استانداردهای مورد نظر یک پژوهشکده، این مرکز به عنوان نهاد متولی پژوهش در عرصه تبلیغ در سال آینده در کنار دیگر پژوهشکده های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی فعالیت خود را آغاز کند.

حجت الاسلام مبلغی افزود: این مرکز متولی کار تبلیغی نخواهد بود بلکه تلاش دارد به تشکیل یک عقبه نیرومند پژوهشی برای تبلیغ بپردازد. در پیش بینی اولیه سه گروه تبلیغ سنتی با محوریت "منبر"، تبلیغ و رسانه ها و تبلیغ و هنر در این پژوهشکده فعالیت خواهند کرد.

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: این گروهها تلاش خواهند کرد با پیشینه شناسی تبلیغ به تشریح نسبت میان تبلیغ و ابزارهای متنوع آن در قالبهای مختلف هنری، رسانه ای و سنتی با انجام پژوهش های گوناگون بپردازند.