آیت الله سید ابراهیم رئیسی مجاهد و شهید راه خدمت به مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در پیامی شهادت رئیس‌جمهور و همراهان ایشان را به مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران تسلیت گفت و رئیس جمهور را مجاهد و شهید راه خدمت به مردم دانست.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

شهادت رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و هیئت همراه ایشان آن هم در بحبوحه و گرماگرم عزیمت به نقاطی که حتی شاید تا به حال هیچ مسئولی بدان جا قدم ننهاده بود، خبری ناگوار، اتفاقی بسیار تلخ و مصیبتی بزرگ بود خاصه برای مردم نقاط دوردست کشور که تازه طعم شیرین خدمت را چشیده بودند.

خادم‌الرضا؛ آیت الله سید ابراهیم رئیسی با روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر و شجاعتی مثال زدنی مصداق عملی مجاهدت در راه خدمت به مردم بودند و در نهایت در همین مسیر به مقام بلند شهادت نائل شدند.

پیگیری و پیجویی مردم عزیز ایران از حال رئیس جمهور و استغاثه از درگاه باری تعالی در مساجد و امامزادگان برای سلامت ایشان آن هم به صورت خودجوش و برنامه‌ریزی‌نشده نشان‌دهنده محبوبیت زیاد رئیس جمهور و شکل گرفتن وفاق ملی در بزنگاه چنین حوادث تلخ و جانسوزی است.

این جانب شهادت رئیس‌جمهور و همراهان ایشان را به مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و بازماندگان ایشان تسلیت می‌گویم و معتقدم که راه خدمت به مردم بیشتر از گذشته گسترانیده شده و با رفع موانع آن توسط رئیس جمهور خدوم و شهیدمان حتماً رهرو خواهد داشت.