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۴ دی ۱۳۸۶، ۱۹:۱۶

صربستان تهدید به توقف گفتگوهای کوزوو کرد

دولت صربستان تهدید کرد در صورتی که کشورهای غربی استقلال کوزوو را به رسمیت بشناسند این کشور گفتگوهای خود در این باره را متوقف خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، صربستان پیش نویس لایحه ای را به پارلمان ارائه می دهد که بر اساس آن در صورت شناسایی استقلال کوزوو، این کشور می تواند مذاکرات را قطع کند.

در این پیش نویس آمده است: تمامی توافقات بین المللی صربستان باید به استقلال و تمامیت ارضی این کشور احترام بگذارد و آن را در نظر داشته باشد

در این پیش نویش همچنین آمده است: صربستان تمامی مناسبات و روابط دیپلماتیک خود را با کشورهایی که احتمالاً استقلال کوزوو را به رسمیت خواهند شناخت قطع خواهد کرد.

در خبری دیگر در همین رابطه آلکساندر یاکووونکو معاون وزیر خارجه روسیه خبر داد که شورای امنیت سازمان ملل در ژانویه سال 2008 در خصوص کوزوو نشستی را برگزار خواهد کرد.

وی که کشورش به همراه صربستان از مخالفین اصلی استقلال کوزوو است در عین حال تنها نتیجه نشست های شورای امنیت در سال جاری را ممانعت از اعلام استقلال یکجانبه کوزوو اعلام و بار دیگر تاکید کرد که این موضوع تنها می تواند از طریق گقتگو و مذاکره حل و فصل شود.

گفتنی است که آمریکا به دنبال استقلال کوزوو است، اما روسیه هشدار داده است که هرگونه طرحی را در این رابطه رد خواهد کرد.

کد مطلب 611288

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