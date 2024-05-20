جایگاه شمشیربازان اسلحه سابر در رنکینگ جهانی/ صعود رهبری و فتوحی

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون بین المللی شمشیربازی رده بندی جدید ورزشکاران این رشته در اسلحه سابر را اعلام کرد.

بر اساس رده بندی جدید منتشر شده که با لحاظ کردن نتایج جام جهانی مادرید و نتایج آن است، جایگاه چهار ملی پوش المپیکی ایران به این شرح است:

* علی پاکدامن: رده ۳ (این بازیکن پیش از این هم در جایگاه ۳ قرار داشت)

* محمد رهبری: رده ۲۶ (این بازیکن پیش از این در جایگاه ۲۷ قرار داشت)

* محمد فتوحی: رده ۶۱ (این بازیکن پیش از در جایگاه ۶۵ قرار داشت)

* فرزاد باهرارسباران: رده ۹۲ (این بازیکن پیش از این در جایگاه ۸۸ قرار داشت)

همچنین بر اساس رده بندی منتشر شده و در بخش تیمی، تیم ملی اسلحه سابر ایران جایگاه هشتم را در اختیار دارد.