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  2. شهری
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۳۴

شرکت کنترل کیفیت هوا؛

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۵۹ قرار گرفته و کیفیت هوا در شرایط قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۵۹ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته میانگین بر روی عدد ۷۰ قرار گرفته بود و وضعیت هوا در شرایط قابل قبول بوده است.

تهران از ابتدای سال ۵ روز هوای پاک، ۵۶ روز هوای قابل قبول، ۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۰ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۸ روز هوای پاک، ۵۰ روز هوای قابل قبول، ۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و۰ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۰ روز هوای بسیار ناسالم و ۰ روز هوای خطرناک داشته است

کد مطلب 6113001

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