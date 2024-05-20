کیفیت هوای تهران قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۵۹ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته میانگین بر روی عدد ۷۰ قرار گرفته بود و وضعیت هوا در شرایط قابل قبول بوده است.

تهران از ابتدای سال ۵ روز هوای پاک، ۵۶ روز هوای قابل قبول، ۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۰ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۸ روز هوای پاک، ۵۰ روز هوای قابل قبول، ۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و۰ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۰ روز هوای بسیار ناسالم و ۰ روز هوای خطرناک داشته است