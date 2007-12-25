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۴ دی ۱۳۸۶، ۲۱:۰۸

پیام تبریک احمدی نژاد به پاپ :

امیدوارم سال 2008 میلادی سال تعمیق اخلاق در جوامع بشری باشد

امیدوارم سال 2008 میلادی سال تعمیق اخلاق در جوامع بشری باشد

رئیس جمهور سالروز ولادت حضرت عیسی مسیح پیامبر نور و رحمت و سال نو میلادی را به پاپ بندیک شانزدهم و مسیحیان جهان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد سال 2008 میلادی، سال تعمیق اخلاق در جوامع بشری باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن کامل پیام دکتر محمود احمدی نژاد به پاپ بندیک شانزدهم به این شرح است:

عالیجناب پاپ بندیک شانزدهم

سالروز ولادت حضرت عیسای مسیح پیامبر نور و رحمت و سال نو میلادی را به عالیجناب، مسیحیان و پیروان انبیاء الهی و بشریت تشنه توحید، عدالت و رحمت تبریک می گویم.

پیام حضرت مسیح که نشانه ای از خدا و رحمتی از جانب اوست، پیام خداپرستی، عدالت و عشق و محبت است. او مطیع امر خدا، صاحب کتاب هدایت، مامور به اقامه نماز و کمک و یاری به بندگان خدا و برپایی عدالت بود.

عالیجناب  واقف هستند ادیان الهی همه در کنار هم و پیام آور یک حقیقت هستند ، راه همه آنان راه خداپرستی و دفاع از مظلومان و ترویج ارزش های اخلاقی است.

امیدوارم امسال سال رفع ظلم ها و تجاوزها، صلح و دوستی، احترام بیشتر به حقوق انسانها و سال توسعه و تعمیق اخلاق در جوامع بشری باشد.

بهروزی ، سلامتی و موفقیت عالیجناب پاپ بندیکت شانزدهم و مسیحیان سراسر جهان را از خداوند بزرگ مسئلت می کنم .

 

 

کد مطلب 611314

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