امیدوارم سال 2008 میلادی سال تعمیق اخلاق در جوامع بشری باشد

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن کامل پیام دکتر محمود احمدی نژاد به پاپ بندیک شانزدهم به این شرح است:

عالیجناب پاپ بندیک شانزدهم

سالروز ولادت حضرت عیسای مسیح پیامبر نور و رحمت و سال نو میلادی را به عالیجناب، مسیحیان و پیروان انبیاء الهی و بشریت تشنه توحید، عدالت و رحمت تبریک می گویم.

پیام حضرت مسیح که نشانه ای از خدا و رحمتی از جانب اوست، پیام خداپرستی، عدالت و عشق و محبت است. او مطیع امر خدا، صاحب کتاب هدایت، مامور به اقامه نماز و کمک و یاری به بندگان خدا و برپایی عدالت بود.

عالیجناب واقف هستند ادیان الهی همه در کنار هم و پیام آور یک حقیقت هستند ، راه همه آنان راه خداپرستی و دفاع از مظلومان و ترویج ارزش های اخلاقی است.

امیدوارم امسال سال رفع ظلم ها و تجاوزها، صلح و دوستی، احترام بیشتر به حقوق انسانها و سال توسعه و تعمیق اخلاق در جوامع بشری باشد.

بهروزی ، سلامتی و موفقیت عالیجناب پاپ بندیکت شانزدهم و مسیحیان سراسر جهان را از خداوند بزرگ مسئلت می کنم .