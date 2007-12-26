شناگران بجنوردی استخر ندارند

رضا وحدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: در حال حاضر شناگران ما برای تمرین به منظور شرکت در رقابتهای شنای استانی و کشوری از استخر شهرداری این شهر که به بخش خصوصی واگذر شده با پرداخت هزینه استفاده می کنند.

وی خاطرنشان کرد: ورزشکاران برای انجام تمرین باید در هر سانس حداقل بین 50 تا 100 هزار ریال هزینه بپردازند تا بتوانند یک تا دو ساعت از استخر استفاده کنند.

وحدانی عنوان کرد: اداره کل تربیت بدنی خراسان شمالی برای تقویت ورزش شنا باید علاوه بر کمک نقدی به ورزشکاران برای پرداخت هزینه استخر، ساخت استخر دولتی در دست اجرا را تسریع کند.

وی یادآور شد: نداشتن استخر در بجنورد تنها مشکل ورزشکاران هیئت شنا نبوده بلکه هیئت نجات غریق استان نیز برای انجام تمرین در زمستان با مشکل مواجه است و مسئولان استانی و کشوری باید برای ساخت استخر در این شهر تلاش بیشتری کنند.

وحدانی ادامه داد: متاسفانه استخر دولتی در دست ساخت شهر بجنورد در سال جاری به دلیل عدم تخصیص اعتبار از سوی سازمان تربیت بدنی نیمه کاره رها شده است.

معاون توسعه اماکن ورزشی اداره کل تربیت بدنی خراسان شمالی نیز بیان داشت: ساخت پروژه های عمرانی ورزشی به شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی وابسته به سازمان تربیت بدنی واگذار شده است.

هوشنگ ولی پور گفت: این شرکت به دلیل کم کاری که پیمانکار قبلی داشته، پیمانکار را بر کنار کرده و در حال تصفیه حساب مالی با این شرکت است.

وی اظهار داشت: با انجام مراحل قانونی به طور قطع پیمانکار جدیدی با توانمندی بالاتری برای تسریع در تکمیل استخر دولتی بجنورد به کار گرفته می شود تا با تکمیل این پروژه ملی، مشکل ورزشکاران و علاقمندان به شنا رفع شود.

ولی پور بیان داشت: در حال حاضر حدود 60 درصد از عملیات ساخت استخر دولتی بجنورد در مجموعه شهید علیدوخت این شهر به اتمام رسیده و چهار میلیارد ریال نیز برای آن هزینه شده است.

معاون توسعه اماکن ورزشی اداره کل تربیت بدنی استان خراسان شمالی تاکید کرد: برای تکمیل این پروژه نیز با تجهیزات مورد نیاز گرمایشی هشت میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز است که شرکت تجهیز این اعتبار را تامین خواهد کرد.

ولی پور افزود: با تخصیص اعتبار مورد نیاز، ساخت این پروژه نیز تسریع می شود و ما در شرایط فعلی نیاز به استخر داریم تا بتوانیم پوشش بیشتری به ورزشکاران و علاقمندان به شنا داشته باشیم.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی نیز خاطرنشان کرد: ساخت این پروژه از محل اعتبار ملی تامین شده و باید دستگاه های زیرمجموعه سازمان تربیت بدنی در خراسان شمالی پیگیر اجرای این پروژه باشند.

نورعلی طالب زاده افزود: استانداری خراسان شمالی نیز به عنوان نمایندگی ارشد دولت در استان پیگیری لازم را انجام داده و شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی، قول مساعد مبنی بر تکمیل این پروژه ملی را داده است.

وی یادآور شد: شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی با جمعیت 200 هزار نفری نیاز به استخر سرپوشیده دولتی و خصوصی دارد و علاوه بر این استخر باید زمینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز فراهم شود.