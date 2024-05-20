پیش بینی وزش باد و گرد و خاک در بعضی ساعات در البرز

‌آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت آب و هوای استان البرز گفت: مطابق با هشدار سطح زرد هواشناسی، تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از فعالیت موج ناپایدار و ضعیف سطوح میانی تا انتهای هفته در استان البرز است که به موجب آن در بعضی ساعات وزش باد و گرد و خاک، رگبار پراکنده و رعد و برق و احتمال بارش تگرگ مورد انتظار است.

وی با اشاره به اینکه امروز دوشنبه آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد و گرد و خاک، پاره‌ای نقاط مه رقیق و بارش پراکنده است، عنوان کرد: در روزهای سه شنبه و چهارشنبه آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با مه رقیق، رگبار پراکنده و رعد و برق، وزش باد و تگرگ است و برای پنج شنبه نیز آسمانی نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.