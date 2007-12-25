نشست سه جانبه بررسی تحولات فلسطین و لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، سخنگوی وزارت امورخارجه مصر گفت که برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در دیدار با احمد ابوالغیط همتای مصری خود در قاهره اوضاع فلسطین بویژه با توجه به ادامه عدم پایبندی اسرائیل به توقف کامل شهرک سازی و اثر منفی آن بر پیشرفت گفتگوی تشکیلات خودگردان فلسطین با این رژیم را بررسی کردند.

وی افزود: در این نشست همچنین تحولات و آخرین رویدادهای لبنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب به نشست دوجانبه آنها ملحق شد و بحران لبنان را بررسی کرد.