سنّت الهی همواره بر شهادت شیرمردان عرصه اخلاص و خدمت استوار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله غفوری نماینده ولی فقیه و محمد طیب صحرایی استاندار کرمانشاه در پیام تسلیت مشترک، شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین سیّدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور اسلامی ایران، دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین آل‌هاشم نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی، دکتر رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و همراهان گرامی ایشان در سانحه هوایی را تسلیت گفتند.

متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا»

سوره مبارکه احزاب، آیه ۲۳

سنّت الهی در طول تاریخ همواره بر این مدار استوار بوده است که از بین شیرمردان و شیرزنان عرصه توحید، اخلاص و خدمت به بندگانش، بزرگ‌مردانی را شهید، شاهد و چراغ هدایت این راه نورانی و صراط مستقیم خودش برگزیند تا هدایت‌گر خلائق به‌سوی ارزش‌های ربوبی و انسانی و درنهایت کمال مطلق باشند.

بر همین اساس خداوند متعال وفاکنندگان به عهد با خویش را با عنوان نفس مطمئنّه خطاب فرموده و آنان را در مقام قرب به خویش و در بین مقرّبان درگاهش و در بهشت قرب پذیرا می‌شود که بالاترین مقام ممکن برای بندگان خاصّ و نورچشمی‌های مقام ربوبی است.

ملّت مؤمن، غیور و بابصیرت ایران اسلامی در طول تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی بارها مورد امتحانات بزرگ و سخت قرار گرفته‌اند تا هرگز دچار سستی و خمودی نشوند، که یکی از آن امتحانات حکیمانه، شهادت بزرگان ملّت و خدمتگزاران بی‌بدیل در مراحل مختلف و حسّاس انقلاب شکوهمند اسلامی تا به امروز بوده است.

شهادت سیدالشّهدای خدمت به محرومان‌، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، خادم‌الرضا (سلام‌الله‌علیه) و رئیس‌جمهور حزب‌اللّهی و مردمی کشور عزیزمان و یاران همراه ایشان، آیت‌الله سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولیّ‌فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام‌جمعه تبریز، جناب آقای دکتر امیر عبداللّهیان وزیر امور خارجه، آقای دکتر رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و سردار موسوی و سایر همراهان ایشان نمونه‌ای بارز از این انتخاب حکیمانه ربوبی و عنایات و الطاف خفیّه‌ی الهی است.

این‌جانبان در مصیبت ازدست‌دادن چنین سرمایه‌های بزرگی به سوگ نشسته، این مصیبت بزرگ را به محضر قطب عالم امکان حضرت حجت ابن الحسن المهدی (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه)، به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی)، به حضور همه آزادگان جهان و به‌ویژه ملّت شهیدپرور ایران اسلامی و بالاخص حضور خانواده‌های محترم این عزیزان عرض تسلیت داریم.

ملّت سربلند ایران، سرافراز همانند گذشته، با اقتدار از پس این امتحان بزرگ نیز برخواهد آمد و با اطاعت محض از امام المسلمین رهبر حکیم انقلاب اسلامی پرچم خدمت را عزتمندانه دراهتزاز خواهد داشت و برای زمینه‌سازی ظهور حضرت بقیة الله الاعظم (ارواحنافداه) از میراث گران‌بهای شهیدان والامقام غافل نخواهد شد و این راه نورانی را تا رسیدن به قلّه‌ی عزّت در همه عرصه‌ها ادامه خواهد داد.

جهت حضور در صحنه مردم عزیز، به‌یاری خداوند پس از تشییع پیکرهای مطهر شهیدان والامقام، تشکیل مجالس در سطح استان شهیدپرور کرمانشاه اطلاع‌رسانی خواهد شد. همواره سربلند و سرافراز باشید. والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته.