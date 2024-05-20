ایران داغدار رییس جمهور جهادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین کثیرلو در این پیام که ظهر دوشنبه منتشر شد، اظهار کرد: «خادم الرضا (ع) در سالروز ولادت حضرتش به دیار حق شتافت و ما با قلبی آکنده از غم، شهادت جانسوز حضرت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری محبوب و همراهان‌شان حجت‌الاسلام والمسلمین آل‌هاشم امام جمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم.

وی همچنین در این پیام آورده است: تشکیلات قضایی استان اردبیل شهادت «آیت‌الله رئیسی» و همراهان‌شان را محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران تسلیت و تعزیت عرض می‌کند.

حجت الاسلام کثیرلو ادامه داد: ایران بزرگ داغدار رییس جمهوری از جنس خدمت جهادی و بی منت است که حضورشان برای کشور مغتنم و فقدان ایشان ضایعه ای جبران ناپذیر است.