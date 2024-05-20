تبعیت از ولایت و رهبری از شاخصه های آیت الله رییسی بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی شهادت رئیس جمهور و همراهان ایشان را با صدور پیامی تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله وانا الیه راجعون

حادثه بسیار دلخراش سقوط بالگرد حامل ریاست محترم جمهوری و همراهان ایشان که منجر به شهادت خادم الرضا علیه السلام و خادم ملت ایران، حضرت مستطاب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای سید ابراهیم رئیسی رضوان الله علیه گردید، قلوب ملت ایران و وفاداران به نظام اسلامی و انقلاب را داغدار نمود. این روحانی بااخلاص نماد خدمت و مجاهدت بود و عمر عزیز خویش را با پذیرش مسئولیت‌های مختلف صرف در خدمت به اسلام نمود.

در دوران ریاست جمهوری گفتمان انقلاب و امام و رهبری که همان خدمت به مردم و تحکیم حکومت دین است را احیا نمود.

با حضور در مسئولیت تولیت حرم علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیة والثناء یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های دوران مسئولیت خویش را رقم زد.

در قوه قضائیه با خدمت صادقانه و جهادگرایانه توانست گام‌های بزرگی در اصلاح آن و مبارزه با فساد بردارد.

در سازمان‌های بین‌المللی، شجاعانه با در دست گرفتن قرآن کریم از دستورات خداوند متعال دفاع نمود.

در تبعیت از ولایت و رهبری عزیز از هیچ عملی دریغ نداشت.

شهادت این شخصیت بزرگوار انقلاب و همراهانشان را به محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و رهبری معظم انقلاب و همه ملت شهیدپرور ایران و خانواده محترم

ایشان تسلیت عرض می‌نمایم. قطعاً راه این شهید والامقام برای مقابله با کفر و استکبار ادامه خواهد یافت.