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۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۱۵

استاندار اردبیل:

«آیت الله رییسی» شانی جز خدمت به مردم برای خود قایل نبود

«آیت الله رییسی» شانی جز خدمت به مردم برای خود قایل نبود

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: شهید «آیت الله سیدابراهیم رییسی» در دوران مسئولیت در همه عرصه ها جز خدمت به مردم با خلوص نیت هیچ شانی برای خود قایل نبود.

سیدحامد عاملی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهید «آیت الله رییسی» در این سه سال ذره ای از فکر آرامش و آسایش مردم کوتاه نیامد و همواره سعی کرد تا با انجام سفرهای استانی و شهرستانی در میدان عمل گره گشای مشکلات مردم باشد.

وی خاطرنشان کرد: رییس جمهور فقید کشورمان به جای ماندن در تهران و پشت میزنشینی سعی کرد تا در وسط میدان و میان آحاد مردم شنونده مشکلات آنها بوده و تا حد وسع و توان در گره گشایی مشکلات مردم گام برداشت.

استاندار اردبیل با بیان دیگر ویژگی رییس جمهور شهید ایران بیان کرد: آیت الله رییسی به دور از دعواهای سیاسی و جناحی تلاش کرد تا در این سه سال در حوزه های مختلف خادمی صبور و پاسخگو باشد و این ویژگی باعث شده تا در قلب مردم جای گیرد.

عاملی با تسلیت شهادت آیت الله رییسی، وزیر امور خارجه و دیگر همراهان وی گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مسیر خدمت به مردم و ایستادگی در سنگر ارزش های انقلاب اسلامی پابرجاست و باید به این مشیت الهی تن در داده و زمینه پیشرفت و توسعه کشور را با تکیه بر نیروهای انقلابی، جهادی و توانمند فراهم کرد.

وی تصریح کرد: بعد از تشییع پیکر شهید آیت الله رییسی برنامه های بزرگداشت استانی رییس جمهور شهید اعلام خواهد شد و امیدواریم در قالب این برنامه ها بتوانیم ادای دینی را به خادم الرضای ایران زمین خادم ملت ایران به جای آوریم.

کد مطلب 6113631

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