به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام یوسف پورآرین در پیام تسلیتی به مناسبت شهادت رئیس جمهور و هیئت همراه اظهار کرد: تاج گل شهادت و مدال فنا فی الله برای مردی از ذریه حضرت ابراهیم علیه‌السلام، که نماد مهرورزی و خدمت و عبودیت بود هدیه‌ای از طرف خداست که یاد و نام ایشان را تا ابد به رتبهٔ ابرار و صدیقین پیوند می‌زند.

متن این پیام به این شرح است:

خبر تلخ و حادثهٔ ناگوار سقوط بالگرد حضرت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور محترم و مغتنم جمهوری اسلامی ایران و همراهان ایشان بسیار سنگین و جانکاه بود. تاج گل شهادت و مدال فنا فی الله برای مردی از ذریه حضرت ابراهیم علیه‌السلام، که نماد مهرورزی و خدمت و عبودیت بود هدیه‌ای از طرف خداست که یاد و نام ایشان را تا ابد به رتبهٔ ابرار و صدیقین پیوند می‌زند. با این وجود تحمل این بار گران و باور این ضایعه بزرگ برای مردمی که دل، در عدالت محوری و فساد ستیزی او بسته بودند دشوار و سنگین است.

بی‌تردید مجاهدت‌ها و خدمات آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در مقاطع مختلف خدمتگزاری خود برای نظام مقدس جمهوری اسلامی در صفحات تاریخ ماندگار و جاوید خواهد ماند و چون آفتاب خواهد درخشید. این مرد الهی سکان‌داری خردمند بود که به‌عنوان بازوی توانای ولی امر مسلمین در هر میدانی که وارد می‌شد توفیقات ارزشمندی را رقم می‌زد و مایهٔ اطمینان و سربلندی نظام بود.

الحق که در این پیچ تاریخی و نزدیکی قله، فقدان این مدیر توانا و سیاستمدار خردمند ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر تلقی می‌شود؛ اما بعون الهی ظل توجهات حضرت ولی‌عصر و رهبری و زعامت حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای حفظه الله، این برههٔ سخت نیز همچون ابتلائات گذشته سپری خواهد شد و حکمت الهی خیرات و برکات آتی را برای این ملت شریف به ارمغان خواهد آورد.

مجموعه اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین ضمن عرض تبریک شهادت رئیس جمهور محبوب، حضرت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، دکتر امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه انقلابی، حضرت آیت‌الله آل هاشم نمایندهٔ ولی‌فقیه و امام‌جمعه تبریز و سایر همراهان ایشان را به ملت شریف ایران تبریک عرض نموده و فقدان ایشان را خصوصاً به رهبر عزیز حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای و مردم انقلابی تسلیت عرض می‌کند. از خداوند متعال و حکیم برای آن شهدای عزیز، علو درجات و برای مقام معظم رهبری حفظه الله و ملت بزرگ ایران استدعای مقام و اجر صابرین را دارد.