به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، جلسه شورای معاونین وزارتخانه با حضور کیومرث هاشمی برگزار شد.



وزیر ورزش و جوانان در این جلسه با عرض تسلیت به مناسبت شهادت آیت‌الله رییسی و تیم‌ همراه‌شان اظهار داشت: این ضایعه بزرگ را خدمت همه مردم عزیز ایران و به طور خاص مقام معظم رهبری تسلیت عرض می‌کنم.



وی با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: با همین مسیر اقتدار که مقام معظم رهبری برای ما مشخص کردند کارها را جلو می‌بریم و امیدوارم سایه رهبر انقلاب بر سر جهان اسلام مستدام باشد.



کیومرث هاشمی خاطرنشان کرد: آیت‌الله رییسی به آرزوی دیرینه خود که همان شهادت است، رسید. امیرعبدالهیان وزیر جهادی دولت سیزدهم و دیگر همراهان نیز به آرزوی خود رسیدند.



وزیر ورزش و جوانان در بخشی دیگر از جلسه اظهار کرد: از آنجا که رییس‌جمهور نیز اعتقاد داشتند نباید یک روز کار تعطیل شود و کار مردم روی زمین باقی بماند کابینه دولت سیزدهم نیز تاکید دارد که خللی در روند کار ایجاد نشود و دولت با قوت به کار خود ادامه دهد.



وی گفت: این غم برای همه ما سنگین است ولی باید از خداوند صبر و شکیبایی بخواهیم. بهترین کار این است که راه این بزرگ‌مرد را ادامه دهیم.



کیومرث هاشمی خاطرنشان کرد: تقاضای ما از همه فدراسیون‌ها و ادارات استان‌ها این است که هیچ کاری عقب نماند.