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۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۱۰

وزیر ورزش در جلسه شورای معاونین:

فدراسیون‌ها و ادارات کل استان‌ها یک روز هم کار را متوقف نکنند

فدراسیون‌ها و ادارات کل استان‌ها یک روز هم کار را متوقف نکنند

وزیر ورزش و جوانان گفت: با همین مسیر اقتدار که مقام معظم رهبری برای ما مشخص کردند کارها را جلو می‌بریم و طبق خط مشی رییس‌جمهور شهید یک روز هم نباید کار تعطیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، جلسه شورای معاونین وزارتخانه با حضور کیومرث هاشمی برگزار شد.

وزیر ورزش و جوانان در این جلسه با عرض تسلیت به مناسبت شهادت آیت‌الله رییسی و تیم‌ همراه‌شان اظهار داشت: این ضایعه بزرگ را خدمت همه مردم عزیز ایران و به طور خاص مقام معظم رهبری تسلیت عرض می‌کنم.

وی با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: با همین مسیر اقتدار که مقام معظم رهبری برای ما مشخص کردند کارها را جلو می‌بریم و امیدوارم سایه رهبر انقلاب بر سر جهان اسلام مستدام باشد.

کیومرث هاشمی خاطرنشان کرد: آیت‌الله رییسی به آرزوی دیرینه خود که همان شهادت است، رسید. امیرعبدالهیان وزیر جهادی دولت سیزدهم و دیگر همراهان نیز به آرزوی خود رسیدند.

وزیر ورزش و جوانان در بخشی دیگر از جلسه اظهار کرد: از آنجا که رییس‌جمهور نیز اعتقاد داشتند نباید یک روز کار تعطیل شود و کار مردم روی زمین باقی بماند کابینه دولت سیزدهم نیز تاکید دارد که خللی در روند کار ایجاد نشود و دولت با قوت به کار خود ادامه دهد.

وی گفت: این غم برای همه ما سنگین است ولی باید از خداوند صبر و شکیبایی بخواهیم. بهترین کار این است که راه این بزرگ‌مرد را ادامه دهیم.

کیومرث هاشمی خاطرنشان کرد: تقاضای ما از همه فدراسیون‌ها و ادارات استان‌ها این است که هیچ کاری عقب نماند.

کد مطلب 6113724

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