عبدالحسین گرشاسبی با صدور پیامی به مناسبت شهادت آیت الله سیدابراهیم رئیسی اظهار داشت: خبر شهادت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشور و همراهان ایشان در پی وقوع حادثه سقوط بالگرد، قلب‌های ملت ایران را در بهت و اندوه فرو برد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر افزود: بدون شک این ضایعه فقدانی بزرگ و جبران‌ناپذیر است و داغی است که به آسانی تسلی نمی‌یابد.

وی گفت: حضرت آیت‌الله رئیسی رحمه الله علیه با قلبی رئوف، نیتی صادقانه و خالصانه، اندیشه‌ای ژرف و اراده‌ای جدی همواره برای حل مشکلات مردم بویژه طبقه کم‌درآمد، تلاشی وافر و شبانه‌روزی داشتند و دغدغه‌مندانه مسائل را پیگیری و رصد می‌کردند.

وی بیان کرد: اینجانب شهادت آن مرد بزرگ و همراهان گرانقدر ایشان زنده‌یاد حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، آیت‌الله سید محمد علی آل هاشم نماینده محترم، ولی فقیه و امام جمعه تبریز و استاندار محترم آذربایجان شرقی را به پیشگاه امام زمان (عج)، مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران‌، خانواده محترم ایشان و مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر تسلیت عرض می‌کنم.

گرشاسبی گفت: از درگاه خداوند منان برای آن شهیدان خدمت علو درجات و همنشینی با سالار شهیدان حضرت امام حسین (علیه السلام) و برای خانواده معظم ایشان اجر جزیل و صبر جمیل مسئلت دارم.