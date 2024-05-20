عبدالحسین گرشاسبی با صدور پیامی به مناسبت شهادت آیت الله سیدابراهیم رئیسی اظهار داشت: خبر شهادت آیتالله سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور کشور و همراهان ایشان در پی وقوع حادثه سقوط بالگرد، قلبهای ملت ایران را در بهت و اندوه فرو برد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر افزود: بدون شک این ضایعه فقدانی بزرگ و جبرانناپذیر است و داغی است که به آسانی تسلی نمییابد.
وی گفت: حضرت آیتالله رئیسی رحمه الله علیه با قلبی رئوف، نیتی صادقانه و خالصانه، اندیشهای ژرف و ارادهای جدی همواره برای حل مشکلات مردم بویژه طبقه کمدرآمد، تلاشی وافر و شبانهروزی داشتند و دغدغهمندانه مسائل را پیگیری و رصد میکردند.
وی بیان کرد: اینجانب شهادت آن مرد بزرگ و همراهان گرانقدر ایشان زندهیاد حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، آیتالله سید محمد علی آل هاشم نماینده محترم، ولی فقیه و امام جمعه تبریز و استاندار محترم آذربایجان شرقی را به پیشگاه امام زمان (عج)، مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران، خانواده محترم ایشان و مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر تسلیت عرض میکنم.
گرشاسبی گفت: از درگاه خداوند منان برای آن شهیدان خدمت علو درجات و همنشینی با سالار شهیدان حضرت امام حسین (علیه السلام) و برای خانواده معظم ایشان اجر جزیل و صبر جمیل مسئلت دارم.
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