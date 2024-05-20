پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در البرز به مناسبت شهادت رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه در استان البرز در پیامی شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران اسلامی، امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز و مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و همراهان آنها در سانحه هوایی را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است:
خبر شهادت مجاهد میدان خدمت به مردم، خادم الرضا علیهالسلام آیتالله سیدابراهیم رئیسی طاب ثراه و همراهان بزرگوارش غمی سنگین و اندوهبار بر دل همه گذاشت. آیتالله رئیسی در طول مدت حیات پربار خویش مانند سربازی آمادهبهخدمت در عرصههای مختلف مدیریتی، مجاهدانه و پرانگیزه، با اخلاص تمام، صادقانه انجام وظیفه کرد. طوبی له و حسن مآب.
او را که خادم الرضا علیهالسلام میدانستیم با دفاعی که از ارزشهای الهی و مکتب اهلبیت علیهمالسلام و قرآن کریم در سازمان ملل انجام داد خادم القرآن هم میدانیم و البته در عرصه خدمت جهادی برای مردم و سختکوشی برای گسترش عدالت و از بین بردن فساد و رساندن ایران به قلههای پیشرفت و ارتباط سازنده با سایر ملل نشان داد که خادم القوم هم هست.
همه این توانمندیها از زمانی که حضرت امام (ره) با اعتماد کامل به او مأموریت میداد تا امروز که مورد اعتماد رهبر معظم انقلاب بود چه در قبول مسؤولیت تولیت آستان قدس رضوی و چه ریاست قوه قضائیه و چه عضویت در هیأت رئیسه مجلس خبرگان و چه عضویت در تشخیص مصلحت نظام، او را از مشی طلبگی و زندگی زاهدانه جدا نکرده بود و باافتخار در بین مردم حضور داشت و تمام تلاش او اولاً کسب رضایت خدا و ثانیاً با اعتقاد تمام سعی بر انجام فرامین رهبری بود. او خود را سرباز ولایت میدانست.
مجاهد شهید دیگر این ضایعه مولمه سید جلیلالقدر و صدیق بزرگوار حضرت حجتالاسلاموالمسلمین آل هاشم است. روحانی خدوم و مردمدار عضو خبرگان رهبری و نماینده رهبر معظم انقلاب در خطه آذربایجان شرقی و تکیهگاه مردم آن منطقه که اندوه را مضاعف کرد.
و آنچه غم این حادثه پر محنت را بیشتر کرد شهادت مجاهد عرصه دیپلماسی که خستگیناپذیر و باروحیه انقلابی منویات نظام اسلامی در عرصه سیاست خارجی را با شجاعت و صلابت مدیریت میکرد جناب دکتر حسین امیرعبداللهیان که همراهی و مصاحبت با حاج قاسم عزیز او را به جد یاور محور مقاومت و دنبال کننده آرمان فلسطین قرار داده بود.
و شهیدان دیگری که همراه سید محرومان بودند از استاندار جهادی و مردمی آذربایجان شرقی و تیم حفاظت و تیم پروازی غم را دوچندان میکند. قطعاً این شهادتها و حوادث، خللی در عزم و اراده پولادین مردم بصیر ایران در طی مسیر به سمت تحقق کامل آرمانهای اسلام و انقلاب نگذاشته، بلکه با همتی دو چندان تحت زعامت امام المسلمین ادام الله ظله الوارف تا فتح قلههای پیش رو با عزتمندی و صلابت پیش خواهند رفت و به هیچ دشمن عنود و لجوجی اجازه نخواهند داد که صف یکپارچه ملت را به هم بزند و به مقاصد شوم خود برسد.
اینجانب شهادت این عزیزان عرصه خدمت و اقتدار نظام اسلامی را به محضر رهبر معظم انقلاب دامظله، حوزههای علمیه، مجلس خبرگان رهبری، خانواده معظم شهدا، ملت شریف و بزرگ ایران اسلامی، محبان و دوستداران و خانواده محترم و فرزندان گرامیشان تبریک و تسلیت عرض کرده و برای همه این شهدا از خدای تعالی علو درجه و رفعت مقام و حشر با اولیای گرامش را خواستارم.
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