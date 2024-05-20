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۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۴۶

استاندار چهارمحال و بختیاری:

شهادت  آیت‌الله رییسی نتیجه تربیت امت تمدن ساز ایران می‌باشد

شهادت  آیت‌الله رییسی نتیجه تربیت امت تمدن ساز ایران می‌باشد

شهرکرد-استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: شهادت  آیت الله رییسی نتیجه تربیت امت تمدن ساز ایران می باشد که برای جهان اسلام الگو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری در برنامه گرامیداشت سید شهیدان آیت الله رئیسی و همرزمان شهیدش ضمن عرض تسلیت اظهار کرد: انقلاب اسلامی جریان تمدن سازی می‌باشد که انسان‌هایی همانند آیت الله رئیسی را تربیت نموده، شهادت آیت الله رئیسی و همراهانش یک پرده دیگری از چهره حقیقت ذات انقلاب را کنار زد.

وی بیان داشت: امروز مردم جهان به دنبال کشف بستر پرورش این انسان‌ها هستند آیت الله رئیسی تربیت شده مکتب امامین انقلاب بود.

حیدری درباره خصوصیات آیت الله رئیسی یادآور شد: رئیس جمهور همانند شهید رجایی، مردمی و همانند شهید قاسم سلیمانی، مرد میدان بود.

وی با اشاره به استقبال بی نظیر مردم چهارمحال و بختیاری از رئیس جمهور در سال گذشته تصریح کرد: وفاداری مردم چهارمحال و بختیاری به رخ دشمنان کشور کشیده شده که این وفاداری برای دوستان مایه امید و برای دشمنان مایه ناامیدی و یاس است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به خصوصیت‌های آیت الله رئیسی خاطر نشان کرد: رئیس جمهور محبوب هر حادثه‌ای رخ می‌داد با اخلاص و پاکدست بود، انسان معنوی و خدایی بود و در نماز تمام توجه او به خداوند متعال بود.

وی افزود: آیت الله رئیسی با اخلاق و صبور بود و بارها تاکید می‌کرد تمرکز بر مسائل اصلی داشته باشید؛ منافع کشور را به منافع خود ترجیح می‌داد؛ شهید به فکر محرومین بود و در پیگیری کار تا حصول نتیجه استمرار داشت.

حیدری اذعان داشت: شهید پرکار و خستگی ناپذیر بود و خستگی را خسته می‌کرد، خستگی در مرام سید الشهدا خدمت راه نداشت.

وی اظهار کرد: نباید دشمن شاد شویم مردم و کشورمان تحت مقام معظم رهبری کارها را با صلابت پیش ببرند، یکی از منش‌ها و روش‌های شهید ایجاد همدلی بود خود را سپر قرار می‌داد تا وحدت ایجاد کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تلاش دشمنی ایجاد شکاف بین صف‌های مستحکم امت اسلامی است، گفت: مهم‌ترین صلاح برای امت اسلامی وحدت و همدلی می‌باشد؛ امت تمدن ساز ایران اسلامی باید با افتخار سر را بلند کنیم که روی پای خود ایستاده‌ایم و این جای افتخار می‌باشد برای امت تمدن ساز ایران اسلامی یک بار دیگر همدلی را به رخ دشمن بکشیم.

وی در پایان کلام گفت: شهادت آیت الله رئیسی نتیجه تربیت امت تمدن ساز ایران می‌باشد که برای جهان اسلام الگو شد.

کد مطلب 6113899

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