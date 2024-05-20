به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری در برنامه گرامیداشت سید شهیدان آیت الله رئیسی و همرزمان شهیدش ضمن عرض تسلیت اظهار کرد: انقلاب اسلامی جریان تمدن سازی می‌باشد که انسان‌هایی همانند آیت الله رئیسی را تربیت نموده، شهادت آیت الله رئیسی و همراهانش یک پرده دیگری از چهره حقیقت ذات انقلاب را کنار زد.

وی بیان داشت: امروز مردم جهان به دنبال کشف بستر پرورش این انسان‌ها هستند آیت الله رئیسی تربیت شده مکتب امامین انقلاب بود.

حیدری درباره خصوصیات آیت الله رئیسی یادآور شد: رئیس جمهور همانند شهید رجایی، مردمی و همانند شهید قاسم سلیمانی، مرد میدان بود.

وی با اشاره به استقبال بی نظیر مردم چهارمحال و بختیاری از رئیس جمهور در سال گذشته تصریح کرد: وفاداری مردم چهارمحال و بختیاری به رخ دشمنان کشور کشیده شده که این وفاداری برای دوستان مایه امید و برای دشمنان مایه ناامیدی و یاس است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به خصوصیت‌های آیت الله رئیسی خاطر نشان کرد: رئیس جمهور محبوب هر حادثه‌ای رخ می‌داد با اخلاص و پاکدست بود، انسان معنوی و خدایی بود و در نماز تمام توجه او به خداوند متعال بود.

وی افزود: آیت الله رئیسی با اخلاق و صبور بود و بارها تاکید می‌کرد تمرکز بر مسائل اصلی داشته باشید؛ منافع کشور را به منافع خود ترجیح می‌داد؛ شهید به فکر محرومین بود و در پیگیری کار تا حصول نتیجه استمرار داشت.

حیدری اذعان داشت: شهید پرکار و خستگی ناپذیر بود و خستگی را خسته می‌کرد، خستگی در مرام سید الشهدا خدمت راه نداشت.

وی اظهار کرد: نباید دشمن شاد شویم مردم و کشورمان تحت مقام معظم رهبری کارها را با صلابت پیش ببرند، یکی از منش‌ها و روش‌های شهید ایجاد همدلی بود خود را سپر قرار می‌داد تا وحدت ایجاد کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تلاش دشمنی ایجاد شکاف بین صف‌های مستحکم امت اسلامی است، گفت: مهم‌ترین صلاح برای امت اسلامی وحدت و همدلی می‌باشد؛ امت تمدن ساز ایران اسلامی باید با افتخار سر را بلند کنیم که روی پای خود ایستاده‌ایم و این جای افتخار می‌باشد برای امت تمدن ساز ایران اسلامی یک بار دیگر همدلی را به رخ دشمن بکشیم.

وی در پایان کلام گفت: شهادت آیت الله رئیسی نتیجه تربیت امت تمدن ساز ایران می‌باشد که برای جهان اسلام الگو شد.