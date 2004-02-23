محدوديتهاي ترافيكي چاره ساز نيست ، بايد تدبير اساسي انديشيد

دكتر محمد حسين مجاهد در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : اعمال محدوديتهاي ترافيكي مانند ممنوعيت عبور و مرور خودروهاي تك سرنشين ، طرح تردد نوبتي خودروها ، افزايش محدوده طرح ترافيك و مانند اينها نمي تواند در كاهش معضل پيچيده ترافيك در تهران موثر باشد .

وي ادامه داد : براي اجراي اين طرحها بايد تعداد زيادي مامور راهنمايي و رانندگي در معابر و خيابانهاي شهر مستقر شوند و تك تك خودروها را تحت نظر بگيرند ، بنابراين اين كار به هيچ وجه امكانپذير نيست ، ضمن اينكه حتي در صورت اجراي آن هم نمي تواند مسئله ترافيك تهران را حل كند و ناهنجاري ها و مسائل جديدي به وجود مي آورد كه اجتناب ناپذير است .

وي گفت : اين طرحها از سالهاي گذشته نيز مطرح بوده اند و طرحهاي جديدي نيستند و به طور حتم نمي تواند مشكل ترافيك تهران را حل كند و به جاي آن بايد براي افزايش سطح معابر و بزرگراهها اقدام شود و در كنار آن تلاش كرد تا با بهبود و توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي از افزايش تعداد خودرو در تهران جلوگيري شود .

وي ادامه داد: بايد در ازاي افزايش يك خودروي جديد در محدوده شهر يك خودروي فرسوده از چرخه حركت خارج شود در غير اين صورت به هيچ وجه امكان كنترل ترافيك تهران وجود ندارد و لطمه اقتصادي آن به شهر به طور مستمر افزايش مي يابد .