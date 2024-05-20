به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در پیامی به مناسبت شهادت رئیس جمهور و همراهانش اظهار داشت: سانحه دلخراش و شهادت خادم‌الرضا رئیس‌جمهور محبوب و خستگی ناپذیر ملت ایران و حجت الاسلام آل هاشم امام جمعه‌ی محبوب و معتبر تبریز، جناب آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه‌ی مجاهد و فعال، جناب آقای مالک رحمتی استاندار انقلابی و متدین آذربایجان شرقی و گروه پروازی و دیگر همراهان ایشان مایه تأثر و تألم فراوان مردم ایران شد و داغ جان سوزی بر قلوب مؤمنین وارد کرد.

امام جمعه گناوه افزود: ولایتمداری، کار جهادی و خالصانه، شوق خدمت، تواضع و فروتنی و داشتن نگاه انقلابی از ویژگی‌های بارز آن سید عزیز و عالم وارسته بود و در نهایت شهادت در راه خدمت در شب ولادت حضرت رضا (ع)، پاداش نیّات صادقانه و تلاش‌های شبانه‌روزی او برای خدمتگزاری شد.

وی گفت: بی‌شک رئیس‌جمهور فقید و شهیدمان، آیت الله سیدابراهیم رئیسی، ازجمله یاران مورد وثوق و وفادار رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و از ثمرات برجسته نظام اسلامی است که بیش از ۴۰ سال در سنگر مجاهدت و خدمت خالصانه مستمر به مردم، از هیچ کوششی دریغ نکرد و بر سر عهد خود ماند و گواه آن این است که در این راه ارزشمندترین دارایی خویش را بر طبق اخلاص گذاشت و به دیدار حق شتافت.

امام جمعه گناوه خاطر نشان کرد: اینجانب با تبریک و تسلیت شهادت این عزیزان به محضر مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و خانواده‌های گرامی و داغدار آنها، از درگاه خداوند منان رحمت واسعه برای شهدای خدمت و صبر و شکیبایی برای بازماندگان مسئلت دارم.