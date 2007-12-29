علی اکبر حاج مومنی مسئول روابط عمومی و امور بین الملل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، از تمکین شهردار قم به پرداخت بدهیهای سه ساله این شهرداری به انجمن کتابخانه های عمومی قم خبر داد.

وی با اشاره به سفر اخیر دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به قم، گفت: در جلسه ای که با حضور دبیرکل نهاد، فرماندار، شهردار و رئیس شورای شهر قم و همچنین مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان و رئیس گروه مشاوران استاندار برگزار شد، با تاکید رئیس شورای شهر نسبت به اجرای تعهدات شهرداری به کتابخانه های عمومی، شهردار قم پذیرفت که تمام رقم مربوط به بدهیهای نیم درصدی به انجمن کتابخانه های عمومی را پرداخت کند.

حاج مومنی اضافه کرد: البته شهردار قم واریز مبالغ مربوط به نیم درصد را به شرایطی - از جمله هزینه شدن آن برای رفع مشکلات کتابخانه ها و نه پرداخت حقوق پرسنل - منوط کرد. به هر حال بخش زیادی از بدهیهای نیم درصدی شهرداری قم به کتابخانه ها از سال 82 تاکنون به زودی به حساب انجمن واریز می شود.

این مقام مسئول به مبلغ بدهیها اشاره ای نکرد.

به گزارش مهر، پیش از این نیز مدیرکل امور کتابخانه های عمومی قم روند پرداخت بدهیهای نیم درصدی شهرداریهای این استان را به انجمن کتابخانه های عمومی - به ویژه در سال جاری - رضایت بخش توصیف کرده بود.