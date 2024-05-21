تحویل پروژه ۶۰۰واحدی «شهید سلیمانی» اسلامشهر تا ۱۰ ماه آینده

عبدالرضا غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پروژه ۶۰۰ واحدی شهید سلیمانی اسلامشهر اظهار کرد: این پروژه از جمله پروژه‌های اقدام ملی است، که بیش از دو سال با تأخیر و رکود مواجه بود، که پیمانکار پروژه دعوت شد و برنامه کاری را خود را ارائه کرد و با توجه به وجود مشکلاتی در بدنه خود شرکت سازنده، یک برنامه اصلاحی زمانبندی جبرانی تدوین شد.

وی گفت: بر همین اساس بر اساس مصوبات شورای مسکن استان تهران سازنده مکلف شد، تا برج ۱۰ سال جاری نسبت به تکمیل پروژه اقدام کرده و هرچخ زودتر واحدها را به متقاضیان تحویل دهد.

معاون مسکن و ساختمان مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص پروژه ۳۳۶ واحدی قرچک نیز گفت: برای این پروژه متأسفانه حین اجرا و طراحی به دلیل قصور و اهمال شرکت سازنده مشکلات فنی ایجاد شده است، که با یک کار کارشناسی دقیق در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و مرکز تحقیقات راه و ساختمان طرح مقاوم سازی برای این پروژه تهیه و به سازنده ابلاغ شد.

وی ادامه داد: متأسفانه پیمانکار در این خصوص کوتاهی کرده است و طبق مصوب شورای مسکن استان تهران ضمن فسخ قرارداد سازنده موضوع به صورت قضائی از سوی دادستان قرچک پیگیری شود، تا ضرر و زیان متقاضیان این پروژه از سوی سازنده جبران شود.

ما بر اساس مصوبه شورای مسکن استان تهران موظف شدیم، که سریعاً نسبت به تأمین دلیل پروژه اقدام کنیم و به موازات آن با برآورد میزان اعتبار مورد نیاز برای ادامه کار سازنده جدیدی برای این پروژه انتخاب شود و کار با بهترین کیفیت انجام شود.

غفوری در خصوص تأمین اعتبار اجرای پروژه‌های زیربنائی استان تهران گفت: با مساعدت استاندار تهران و معاون امور عمرانی استاندار تهران مقرر شد، ۲۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و ۱۰۰ میلیارد تومان تا پایان هفته از وزارت راه و شهرسازی به دستگاه‌های خدمات رسان تخصیص داده شود، تا خدمات رسانی‌های آب، برق و… انجام شود.