حسین احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تردد دریایی یکی از اساسی‌ترین زیر ساخت‌های ایاب و ذهاب اهالی شریف و صبور جزیره خارگ است که شرکت پایانه‌های نفتی ایران با محوریت مدیریت عملیات عمومی خارگ اقدامات بسیار مناسبی برای ارتقای این زیر ساخت راهبردی به سرانجام رسانده است.

وی در خصوص عرضه بلیط اینترنتی شناورهای مسافری گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته، سامانه اینترنتی فروش بلیط مسافری با هم افزایی و هم گرایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و شرکت راهبر قرارداد شناورهای مسافری راه اندازی شد.

مدیر عملیات عمومی خارگ تصریح کرد: تسریع در اخذ بلیط‌ها بدون معطلی از مهمترین ویژگی‌ها و مزایای راه اندازی سامانه اینترنتی فروش بلیط شناورها خواهد بود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر شناورهای مسافری در مسیر بندر گناوه – خارگ و بندر بوشهر – خارگ تردد دارند که امکان خرید بلیط اینترنتی برای آنها فراهم شد.