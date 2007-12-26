بیم و امید ذوب آهن در مازندران / روز سخت صباباتری برابر نماینده قزوین

به گزارش خرنگار مهر، در هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور تیم های بیم مازندران و ذوب آهن اصفهان برگزارکننده جذابیرین و حساس ترین بازی در بالای جدول هستند هر چند که بعید نیست کار صباباتری مدعی هم در قزوین گره بخورد. برنامه های بازی های فردا به این شرح است:

* بیم مازندران - ذوب آهن اصفهان (سالن بسکتبال بابل - ساعت 16)

* پردیس متحد قزوین - صباباتری تهران (سالن بسکتبال قزوین - ساعت 16)

* کاوه - دانشگاه آزاد ( ورزشگاه آزادی - ساعت18 )

* مهرام - شهرداری گرگان (ورزشگاه آزادی - ساعت 16)

* آرارات - گل گهر سیرجان (سالن بسکتبال آرارات - ساعت 16)

* پتروشیمی بندرامام - هیئت شهرکرد ( سالن اندیشه شهرک بعثت - ساعت16)

جدول رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور به این شرح است:

1- صباباتری تهران (18 بازی – 33 امتیاز)

2- مهرام تهران (17 بازی – 32 امتیاز)

3- ذوب آهن اصفهان (18 بازی – 31 امتیاز)

4- کاوه تهران (18 بازی – 30 امتیاز)

5- بیم مازندران (18 بازی – 28 امتیاز)

6- پتروشیمی بندر امام (18 بازی – 28 امتیاز)

7- پردیس متحد قزوین (16 بازی – 27 امتیاز)

8- آرارات تهران (17 بازی – 24 امتیاز)

9- شهرداری گرگان (18 بازی – 23 امتیاز)

10- دانشگاه آزاد (18 بازی – 22 امتیاز)

11- گل گهر سیرجان (18 بازی – 21 امتیاز)

12- هیئت بسکتبال شهرکرد (18 بازی – 19 امتیاز)