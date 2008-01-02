بهزیستی مسئولیتی در جذب کودکان خیابانی اتباع خارجی ندارد

زهره صفاری فرد درگفتگو با خبرنگار مهرعنوان کرد: مسئولیت شناسایی کودکان خیابانی از سال 81 با توجه به برنامه ریزی های انجام شده برعهده نیروی انتظامی و سازمان شهرداری گذاشته شده است.

وی افزود: هدف اصلی معاونت امور اجتماعی بهزیستی تهران دررسیدگی به وضعیت کودکان خیابانی، پذیرش و جذب آن ها در مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی است.

وی در مورد اینکه مدیرکل آسیب های اجتماعی شهرداری تهران برای شناسایی و جذب کودکان خیابانی به تازگی اعلام آمادگی کرده است ، گفت: در این مورد هماهنگی خاصی انجام نگرفته است اما براساس تصمیمات قبلی ، تمام مراکز سازمان بهزیستی با توجه به ظرفیت های خود آماده جذب و پذیرش این کودکان هستند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران ادامه داد: ازآن جایی که اکثریت کودکان خیابانی از اتباع خارجی هستند و سازمان بهزیستی مسئولیتی درجذب آن ها ندارد درنتیجه هنوز شاهد حضور آن ها در خیابان های تهران هستیم.

وی تصریح کرد: از طرفی مسئولیت سازمان بهزیستی بیشتر معطوف به جذب و سروسامان دادن وضعیت کودکان زیر 15 سال است که در سطح تهران به کار دست فروشی مشغول هستند.

صفاری فرد در مورد چگونگی همکاری یونیسف با سازمان بهزیستی درحمایت ازاین طرح ، گفت: خوشبختانه یونیسف با بخش دفتر آسیب های اجتماعی و دفترامور کودکان و نوجوانان سازمان همکاری های خوبی داشته است وحتی دوره های آموزشی برای آگاهی بیشتر کارشناسان در بحث کودک آزاری ، تدوین کرده است.

وی با اشاره به اینکه یونیسف با اکثریت NGO فعال در این حوزه درارتباط است ، افزود: البته یونیسف با معاونت اموراجتماعی بهزیستی استان تهران تا به حال درسرو سامان دادن وضعیت کودکان خیابانی همکاری و ارتباط خاصی نداشته است .