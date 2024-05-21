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۱ خرداد ۱۴۰۳، ۱۹:۲۹

عصر امروز؛

دامغانی ها برای شهید جمهور دسته عزاداری راه انداختند

دامغانی ها برای شهید جمهور دسته عزاداری راه انداختند

دامغان- آئین دسته روی به مناسبت شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی با حضور مردم سوگوار دامغان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین عزاداری و سوگواری شهیدان عرصه خدمت، به ویژه رئیس جمهور مردمی، آیت الله سید ابراهیم رئیسی و هیأت همراه عصر سه شنبه با حضور مردم متدین و ولایتمدار شهرستان دامغان برگزار شد.

مردم و هیأت مذهبی در این مراسم دسته سینه زنی و زنجیر زنی راه انداخته و در کنار سوگواری برای شهدای خدمت، یاد فرزند سرزمین دامغان، شهید امیر عبدالهیان را نیز گرامی داشتند.

این مراسم معنوی لحظاتی قبل در آستان مقدس امامزادگان جعفر و محمد (ع) تا حسینیه اعظم حضرت ابوالفضل (ع) برگزار شد.

در کنار دسته روی هیئات مذهبی و خادم یاران رضوی، بعد از نماز مغرب و عشا مراسم عزاداری در حسینه تکیه ابوالفضل علیه السلام نیز برگزار می‌شود.

گفتنی است شهید امیرعبدالهیان زاده شهر دامغان بودند.

کد مطلب 6115224

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