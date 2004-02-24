خادم: مجلس بايد به تمام مسائل و مشكلات جامعه توجه كند

اميررضا خادم منتخب مردم تهران در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر گفت: استقبال مردم از انتخابات مجلس هفتم از آن چيزي كه تصور مي شد بيشتر بود.



خادم افزود : به عنوان يك فرد در درون اين جامعه احساس مي كنم كه اگر كاري مي خواهد انجام شود بايد براي همه افراد جامعه با هر تفكري، آن كار انجام پذيرد.



خادم با اشاره به مشاركت مردم در انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت : مردم يكبار ديگر ثابت كردند كه پيش از همه چيز به استقلال ايران اسلامي و حفظ آن در هر شرايطي توجه دارند و وظيفه مسئولين نيز اين است كه براي همدلي و همفكري مناسب با مردم بتوانند در جهت خواست عمومي مردم جامعه حركت كنند.



وي افزود : در جامعه امروز ما مشكلات ومسائل بسياري وجود دارد كه قابل چشم پوشي نيست و بايد تلاش شود كه در جهت رفع اين مشكلات كه جامعه را در وضعيت بغرنجي قرار داده است تلاش شود و در اين ميان نقش مجلس هفتم سنگين تر خواهد بود.



منتخب مردم تهران درمجلس هفتم شوراي اسلامي درباره اولويتهاي مجلس هفتم گفت : يكي از اشكالات عمده اي كه در مجالس مختلف گذشته وجود داشته است و درپايان هر دوره رضايت مردم فراهم نشده است، توجه خاص و اولويت دادن به يك موضوع سياسي ، اجتماعي و يا اقتصادي بوده است. در زماني مسائل فرهنگي به عنوان شعار كانديداها رويكرد و اولويت مجلس مطرح بود و تهاجم فرهنگي به عنوان يك خطر محسوب مي شد. در دوره بعد و پس ازعدم رضايت عمومي مسائل اقتصادي مطرح و توسعه اقتصادي در نظر گرفته و بارها بحث اقتصاد بيمار مطرح شد اما هيچ اقدامي براي رفع اين بيماري صورت نگرفت .



خادم با اشاره به اينكه در دوره ششم مسائل سياسي دراولويت كارمجلس قرارگرفت اظهار داشت: اگربخواهيم در زمينه هاي مختلف در اجتماع موفق باشيم بايد اول توسعه سياسي داشته باشيم اما ديديم در اين راه با توجه به جوان بودن جامعه و سياسيون مجلس نتوانست رضايت مردم را فراهم كند.



وي با تاكيد بر اينكه جامعه اي كه قصد رشد و پويايي دارد بايد هر موضوعي را در جايگاه خود بررسي كند، گفت : جامعه اي موفق است كه بتواند تمام زمينه هاي فردي و اجتماعي را در كنارهم رشد دهد و برآيند پويايي جامعه را دنبال كند.



عضوائتلاف آبادگران ايران اسلامي تصريح كرد: اگر امروزهم بيشتر برمسائل اقتصادي ومعيشتي تاكيد شود بازهم مشكلات ديگر باقي خواهند ماند.

خادم گفت : با تبادل نظر با تخصصهاي مختلف درجايگاه تصميم گيري و توجه به تمامي مشكلات جامعه مي توان شاهد رضايت مردم بود.