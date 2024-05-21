وزیر بهداشت به دیدار خانواده شهید امیرعبداللهیان رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، در دیدار با خانواده شهید امیر عبداللهیان، افزود: افتخار داشتم سه سال در کنار ایشان باشم.

وی افزود: نقش شهید امیر عبداللهیان در تأمین واکسن در روزهای سخت همه گیری کرونا، بسیار ویژه بود.

وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که تعامل بسیار نزدیکی با ایشان داشتیم، گفت: بارها به ایشان گفته بودم که هم نگران سلامتی و هم قدردان شجاعت شما در حمایت از مظلومان جهان هستم.

وی افزود: به قول شهید حاج قاسم سلیمانی، کسی شهید می‌شود که شهید زندگی کند و ایشان هم مصداق این عبارت بود.