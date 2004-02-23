شيخ الاسلام :مجلس هفتم خيلي كار در پيش رو دارد

حسين شيخ الاسلام عضو ائتلاف آبادگران ايران اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهربا بيان اين مطلب افزود: يكي از اثرات اين انتخابات بلاشك نااميد شدن دشمنان ايران و در راس آنها آمريكا و اسراييل است. درعرصه سياست خارجي اين انتخابات با توجه به گمانه زني هايي كه قبلا انجام گرفته بود و اعلام شده بود كه تعداد شركت كنندگان كم خواهد بود ولي حضور گسترده مردم بار ديگر به آنها ثابت كرد كه درباره ايران نمي شود اين گونه ارزيابي و تحليل كرد.

سفيرسابق كشورمان درسوريه شركت گسترده مردم درانتخابات را دگرگوني درافكارتحليل گران مسائل ايران دانست واظهار داشت: مسئله انتخابات باعث شد كه در صحنه بين المللي و در ذهنيت سازان سياست خارجي از ايران به عنوان كشوري ياد شود كه بايد از نزديك با آن كار كرد و در عرصه سياست خارجي بيشتر به آن اعتماد كرد.

وي شركت مردم در انتخابات را باعث تشويش در افكار تحليل گران خارجي دانست و گفت: متاسفانه تحليل هاي خارجي داراي پيش ذهن هاي منفي و مخربي از ايران است و اين تلاشي براي خراب كردن و نااميد نمودن مردم از حاكميت اسلامي است ولي اكنون صاحبنظران خارجي مسائل ايران به اين نتيجه رسيده اند كه خبرگزاري ها و رسانه هاي آن درباره ايران بازهم دچار اشتباه شده اند و داراي اطلاعات كمي از ملت ايران هستند.

وي درباره اولويت هاي مجلس هفتم گفت: اولويت اول در مجلس هفتم رسيدگي به وضع مردم در وجهه روحي و اقتصادي است و در اين راه بايد به جنجالهاي سياسي خاتمه داد و نظارت بر كارهاي اجرايي را درست انجام داد و در كل مجلس هفتم خيلي كار در پيش رو دارد.