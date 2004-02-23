مهدي كوچك زاده نامزد منتخب مردم تهران در مجلس هفتم درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر گفت: انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي به لطف الهي آن قدر پرشور برگزار شد كه حتي رسانه هاي خارجي و دستگاههاي اطلاع رساني غربي از اين حركت پرشور دچار بهت شدند.
كوچك زاده افزود: رسانه هاي خارجي بنابراقرارخود جهت گزارش عدم مشاركت مردم درانتخابات به ايران آمده بودند ولي با حضور گسترده مردم مجبور به اقرار به شركت گسترده و حماسي مردم شدند.
وي مشاركت مردم را با توجه به شرايط داخلي وخارجي بسيارخوب توصيف كرد وافزود : ملت ايران درطول انقلاب اسلامي همواره ثابت كرده اند كه ملتي شگفتي ساز هستند و اين ناشي ازعمق علاقه و اعتماد اين مردم به آرمانهاي واقعي انقلاب اسلامي است.
وي درباره اولويتها و برنامه هاي مجلس هفتم گفت : در قدم اول بحث استقرارعدالت اجتماعي ، رفع فقر، فساد و تبعيض سر لوحه برنامه هاي مجلس هفتم خواهد بود. هدف اين مجلس بر آورده كردن مطالبان اصلي مردم است و درصدد اجراي اصلاحات به معناي واقعي در جامعه خواهد بود .
گفتگوي مهر با منتخبين مردم در مجلس هفتم (10)
كوچك زاده: رفع فقر فساد و تبعيض سر لوحه برنامه هاي مجلس هفتم خواهد بود
مهدي كوچك زاده عضو ائتلاف آبادگران ايران اسلامي گفت : انتظار مردم از مجلس هفتم دوري از تنشهاي سياسي و رسيدگي به مطالبات آنان است كه مورد غفلت قرار گرفته است.
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