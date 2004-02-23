امروز در تاريخ

نبرد مرج صفر :

در چنين روزي در سال 14 هجرى قمرى نبرد مسلمانان و روميان درمنطقه مرج صفر در اطراف دمشق به وقوع پيوست . به همين دليل نام اين نبرد به مرج صفر شهرت يافته است . .سردار سپاه اسلام در اين جنگ پس از رحلت حضرت رسول اكرم ص ، ابوبكر بن ابى قحافه بود . او با تشكيل يك سپاه گسترده ، خالد بن سعيد بن عاص ، شرحبيل بن حسنه و عمرو عاص به همراه سپاهي گستدره به جنگ با روميان روانه ساخت . در اين نبرد ، شمار كثيري از مسلمانان و مسيحيان كشته شدند . در نهايت جنگ به نفع مسلمانان به انجام رسيد و روميان ، ناچار به سوى دمشق و بيت المقدس عقب نشينى كردند .

ورود امام حسين‏«ع‏»به سرزمين كربلا و فرود آمدن در آنجا:

در چنين روزي در سال 61 هجري قمري ، امام حسين عليه السلام پس از ورود به منزلگاه شراف در سرزمين كربلا اقامت گزيدند . ايشان پس از خروج از مكه و نيمه كاره نهادن اعمال حج ، به قصد كوفه به راه افتادند و با اينكه برخى از ياران ايشان چون محمد حنفيه ، عبدالله بن عباس ، عبدالله بن جعفر و عبدالله بن عمر، آن حضرت را از سفر به كوفه بر حذر داشتند اما آن حضرت سفر به كوفه ادامه دادند .

كاروان امام حسين عليه السلام پس ازورود به عراق ، در منزلگاه شراف توقف كردند تا مشك هاي خود را از رود جاري در آن لبريز نمايند اما سپاه يكهزار نفرى حر بن يزيد رياحى كه از سوى عبيدالله بن زياد براى تعقيب يا نبرد با امام حسين عليه السلام گسيل شده بود ، ايشان را تعقيب مي كرد . حر بن يزيد حسب دستورات عبيدالله ، امام حسين عليه السلام را تحت مراقبت خويش قرار داده بود تا آنكه به فرمان عبيدالله بن زياد، آن حضرت را از مسير اصلى به صحراى خشك كربلا رهنمون كرد .

در اين روز در سال 61 قمرى وي راه را بر امام حسين عليه السلام بست و از آن حضرت خواست كه از ادامه مسير منصرف گردد .



شورش افطس در مكه :

در چنين روزي در سال دويست هجرى قمرى حسين بن حسن ، مشهور به افطس در مكه شورشي به راه انداخت و عليه بني عباس قيام كرد . حسين افطس پس از قدرت گرفتن در مكه ، خزانه اين شهر را در اختيار خود گرفت و عباسيان را مورد آزار و اذيت شديد قرار داد . اين شورش در نهايت به دست حسن بن سهل مامور مامون در عراق به انجام رسيد .



صدور احكام براي كودتا چيان :

در چنين روزي در سال 1299 احمدشاه قاجار حكم رياست الوزرايي سيد ضياءالدين طباطبايي يزدي و سرداري سپه ژنرال رضاخان را صادر كرد. سيد ضيا ء الدين پس از دست گرفتن قدرت بسياري از شخصيت هاي سياسي را دستگير و به زندان افكند . از جمله اين شخصيت ها آيت الله مدرس بود . سيد ضياء الدين چند روز پس از كودتا به حضور احمد شاه رفت و شاه كه نسبت به جان خود به شدت بيم داشت وي را به عنوان نخست وزير كابينه جديد معرفي نمود . كابينه سيد ضياء عملا وظيفه يك محلل براي ورود كابينه رضا خان را ايفا نمود . پس از چندي مقام وزارت جنگ نيز به رضاخان واگذار شد . به اين ترتيب با حمايت انگليسي ها ، وي يك به يك پله هاي ترقي را پيمود و به تدريج به محكم كردن مواضع خود مشغول شد . اما در اين مسير رضا خان با حضور مبارزاني چون سيد حسن مدرس نمي توانست به جولان گسترده بپردازد . در دوره چهارم مجلس، رضاخان كه در مقام وزارت جنگ بود، كوشيد امور دفاعى و اقتصادى را هم در اختيار گيرد . مدرس در دوازدهم مهر 1301، در جلسه 148 دوره چهارم مجلس، نطقى عليه رضاخان ايراد كرد و بر بركناري او تاكيد نمود. طرح موهوم جمهورى خواهى نيرنگ ديگر رضاخان بود كه مدرس آن را ضد استقلال و هويت ايران و رهاورد تصميم انگلستان براى تمركز قدرت در شخص رضاخان خواند و در جهت نابودى‏اش گام برداشت . سرانجام گروهى از نمايندگان وابسته به نيرنگ روى آوردند، مدرس را به بهانه آشتى با رضاخان در منزل قوام السلطنة نگاه داشتند و در غياب وى سردار سپه با 92 راى مثبت مجلسيان قدرت را به دست گرفت .



بيم استعفاي مصدق :

در چنين روزي در سال 1331 ه ش هفده نفر ازنمايندگان مجلس شوراي ملي ، فعاليت شديدي براي التيام دادن به روابط دولت و دربار آغاز كردند . بيم استعفاي دكتر مصدق و وقوع حوادث غير مترقبه، كليه محافل را نگران ساخته بود .



نظارت كنسرسيوم بر نفت ايران :

در چنين روزي در سال 1332 ه ش اعلام شد كه كنسرسيوم بين المللي نفت، مي تواند از نظر فني بر صناعت نفت ايران نظارت داشته باشد.



تعيين رياست ديوان عالي كشور :

در چنين روزي در سال 1358 امام خميني ره آيت الله بهشتي را به عنوان نخستين رييس ديوان عالي كشور و آيت الله موسوي اردبيلي را به عنوان نخستين دادستان كل كشور پس از انقلاب اسلامي برگزيدند . ديوان عالي كشور بر اساس اصل يكصد و شصت و يكم به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسووليت هايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين مي كند تشكيل مي گردد . بر اساس اصل يكصد شصت و دوم قانون اساسي ، رييس ديوان عالي كشور دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوانعالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند .



تولد دكتر حسابي :

درچنين روزي در سال1281 هجري شمسي پروفسور دكتر محمود حسابي رياضيدان و فيزيكدان برجسته ايراني در تفرش متولد شد. پدرش معزالسلطنه از رجال سياسي حكومت بود .او چهارساله بود كه به همراه پدر سفيرش به لبنان رفت . در بيروت پدر تجديد فراش كرد و به همين سبب همسر اولش را به همراه دو فرزندش ، محمود و محمد، به دليل مقررات از سفارتخانه اخراج كرد و هيچ كمكي هم به آنان نكرد. اين دوران ، دوران فقر و تنگدستي براي محمود ومادر وبرادرش بود اما او در همان اوان كودكي و در همان اوضاع فلاكت بار توانست قرآن و ديوان حافظ را بطور كا مل حفظ كند . محمود پس از طي در جات ابتدايي و دبيرستان در هفده سالگي نخستين ليسانسش را دررشته ادبيات عرب از دانشگاه آمريكايي بيروت دريافت دارد . او بعدا در رشته هاي مهندسي راه و ساختمان ، پزشكي ، رياضيات ، ستاره شناسي ، فارغ التحصيل شد و همزمان توانست در رشته مهندسي معدن در دانشگاه سوربن فرانسه تحصيل كند . وي سرانجام رشته فيزيك را براي ادامه تحصيل انتخاب كرد و توانست در 25 سالگي در جه دكتري خود را دررشته فيزيك با دفاع از رساله خود با عنوان "حساسيت سلولهاي فتو الكتريك " دريافت دارد . او بعدها جزء برترين شاگردان انيشتن شد . دكتر حسابي در بازگشت به وطن تاسيس دانشگاه تهران را پيشنهاد داد و خود معمار دانشكده فني آن شد و تا آخرين روز هاي عمر رياست گروه فيزيك اين دانشكده را به عهده داشت . دكتر حسابي در دوران نخست وزيري دكتر مصدق وزير فرهنگ دولت او شد . پروفسور حسابي به چهارزبان انگليسي ، فرانسه ، آلماني و عربي سخن مي گفت و به زبانهاي سانسكريت ، لاتين ، يوناني ، پهلوي ، اوستايي ، تركي و ايتاليايي تسلط داشت . از آن دانشمند فقيد بيست و پنج مقاله وكتاب به زيور طبع آراسته شده است . دكتر حسابي در سال 1990 ميلادي به عنوان مرد نخست علمي جهان معرفي شد و در سال 1366 در كنگره 60 سال فيزيك كشور لقب پدر فيزيك ايران را به خود گرفت . او در چنين روزي در سال 1371 در بيمارستان دانشگاه ژنو به هنگام معالجه قلبي دار فاني را وداع گفت . ازنكات جالب توجه اين دانشمند و فيزيكدان هموطن دلبستگي ويژه به مفاخر ايراني اسلامي بود كه از جمله مي توان به تعلق خاطر ايشان به زبان فارسي ياد كرد ، به همين سبب وي براي واژه هاي د خيل در فارسي ، معاد ليابي مي كرد كه نتايج زحماتش در فرهنگنامه اي گرد آمده كه توسط انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي چاپ شده است.



راه اندازي شبكه راديو جوان :

در چنين روزي در سال 1375 ميلادي شبكه راديويي جوان راه اندازي شد . اين شبكه راديويي با هدف جلب مخاطبان گروه سني جوانان راه اندازي شده است .



انفجار كشتي ستروما :

در چنين روزي در سال 1942 ميلادي ، هاگانا در اعتراض به مخالفت انگلستان با ورود مهاجران غير قانوني يهود به فلسطين و با هدف تحريك افكار عمومي و اجبار انگلستان به پذيرش مهاجرت تمامي يهوديان ، كشتي "ستروما" را با 769 مسافر منهدم و كليه سرنشينان آن را به قتل رساند .



استقلال ونزوئلا :

درچنين روزي در سال 1839 ميلادي ، ونزوئلا استقلال خود را اعلام كرد . ونزوئلا كشوري است در منطقه استوايي شمال آمريكاي جنوبي بين در ياي كاراييب و كشور برزيل . نژاد مردم آن سفيد و سرخ و دو رگه و زبان رايج در ميان آنان اسپانيولي است . بيشتر مردم اين كشور از مذهب كاتوليك پيروي مي كنند . نوع حكومت اين كشور جمهوري فدرال است . اين كشور مدت سه قرن تحت سلطه اسپانيا بود . ونزوئلادر سال 1499 توسط آلفونسو به دو نيمه شد . اين كشور در پانزدهم نوامبر سال 1945 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .



كشف آلومنيوم :

درچنين روزي در سال 1886 ميلادي ، مارتين هال شيميدان آمريكايي براي نخستين بار فلز آلومينيوم را كشف كرد.وي آلومنيوم را با ذوب مقداري كريوليت و انجام بر خي آزمايش هاي شيمايي به دست آورد .



نخستين تير بار :

در چنين روزي در سال 1884 هيرام ماكسيم دانشمند آمريكايي سلاح تير بار را اختراع كرد . اين سلاح در پي تكامل سلاحهاي جنگي تهيه شده بود و قادر به شليك ششصد گلوله در هر دقيقه بود .



قانوني شدن طلاق در فرانسه :

در چنين روزي در سال 1884 ميلادي ، طلاق در فرانسه قانوني شد. طلاق در حقوق فرانسه همواره و كمابيش با مخالفت كليساي كاتوليك روبرو بوده است . حقوق كانونيك در فرانسه نيز طلاق را مورد نكوهش قرار داده و آن را عملا از يد زوجين خارج مي ساخت . به نظر مي رسد حقوق كليسايي در اين حوزه از حقوق اسلامي عقب تر است . طلاق به عنوان يك ايقاع در حقوق اسلامي اگرچه همواره مورد نكوهش قرار گرفته است اما به عنوان يك تاسيس حقوقي در كلام فقها حضوري تام داشته است .



تولد نورمن ليندسي :

در چنين روزي در سال 1879 ميلادي نورمن ليدنسي هنرمند و نويسنده انگليسي به دنيا آمد .



تولد كارل ياسپرس :

در چنين روزي در سال 1883 ميلادي كارل ياسپر ، فيلسوف اگزيستانسياليست آلماني به دنيا آمد .كارل ياسپرس در رشته هاي حقوق و طب تحصيل كرد . او به روان پزشكي علاقه فراوان داشت وبه همين دليل مدتي به روانپزشكي مشغول شد . وي از سال 1930 ميلادي به تدريس فلسفه مشغول شد . او در همين اثنا افكار كيركهگارد فيلسوف اگزيستانسياليست را تبليغ مي كرد . انسان در عصر جديد ( 1933 ) و فلسفه ( 1932 ) عناوين مهمترين آثار اويند . ياسپرس جامعه صنعتي امروز را كه هدفش تامين سطح معيني از رفاه براي اكثريت هرچه بيشتر مردم است براي شخصيت انساني خطر ناك مي داند . او از خداوند به عنوان وجود متعالي نام مي برد و نقصان معرفت و محدوديت قدرت انسان را دليل وجود ناشناس غير قابل شناخت هستي فرض مي كند .



تولد ويكتور فلمينگ :

در چنين روزي در سال 1883 ميلادي فلمينگ فيلمساز مشهور آمريكايي به دنيا آمد . «بر باد رفته» عنوان مهمترين اثر اوست.



اعدام در صورت مسيحي نشدن :

در چنين روزي در سال 1514 ميلادي پادشاه اسپانيا ، به فرمانداران خود در نقاط مختلف در آمريكاي لاتين دستور دا د

كه چنانچه سرخپوستان مسيحي نشدند آنها را اعدام نمايند .



تولد اريش كستنر :

در چنين روزي در سال 1899 ميلادي اريش كستنر نويسنده آلماني به دنيا آمند . «اميل و كارآگاهان » و «خواهران غريب »

عناوين مهمترين آثار اويند . كستنر بيشتر در حوزه ادبيات كودك و نوجوان مشغول به فعاليت بود و در اين حوزه آثار در خشاني از خود به ياد گار نهاده است .



در گذشت جان كيتز :

كيتز شاعر رومانتيك انگليسي در چنين روزي در سن 25 سالگي در گذشت .



در گذشت آلكسي تولستوي :

در چنين روزي در سال 1945 ميلادي آلكسي تولستوي شاعر و نويسنده روس در سن 62 سالگي در گذشت . آلكسي در سال 1883 ميلادي ديده به جهان گشود .وي براي كودكان كشورش آثار بسياري را خلق كرده است كه از ميان آنها مي توان به تزار ايوانويچ، طوفان، طلاي سفيد، مرگ ايوان مخوف، عجايب، سوروچي، آنسوي ولگا، در جنگ، غارتگران، نان، پطر اول، شورش ماشين ها، در عذاب، كودكي نيكيتا، خواهران ايليتا ، طلاي سياه، صبح غم انگيز، عقاب و جفت او و سال هاي سخت اشاره كرد .



پايه گذاري حزب فاشيست :





در چنين روزي در سال 1919 ميلادي بينتو موسوليني حزب فاشيست را در اين كشور پايه گذاري كرد .



محافظت همه جانبه از كوبا :

در چنين روزي در سال 1963 ميلادي ، سران شوروي سابق به دليل وجود علقه هاي ايدئولوژيك ميان دو كشور كوبا و شوروي و همچنين محافظت همه جانبه ازاين كشور در برابر آمريكا اعلام كرد كه هرگونه حمله نطامي به كوبا را به شدت پاسخ خواهد داد .



گذر از تانزانيا :

در چنين روزي در سال 1943 ميلادي نيروهاي آلماني از گذر گاه تانزانيا گذر كردند .



سقوط دولت بيتار :

در چنين روزي در سال 1966 ميلادي بر اثر يك كودتاي نظامي در سوريه دولت بيتار پايان يافت .



سنگين ترين حمله به ويتنام :

در چنين روزي در سال 1967 ميلادي نيروهاي آمريكايي سنگين ترين حمله خود را عليه ويتنام در جنگ ويتنام آغاز كردند .



نخستين آسمان خراش :

در چنين روزي در سال 1797 نخستين آسمان خراش در انگلستان ساخته شد . اروين كلانس معمار انگليسي نخستين آسمانخراش دوازده طبقه اي را ساخته است .



روزملي گينه :

در چنين روزي در سال 1970 ميلادي حكومت كشور گينه جمهوري شد . به همين دليل همه ساله چنين روزي در اين كشور به عنوان روز ملي گرامي داشته مي شود . گينه كشوري است نيمه كوهستاني در غرب منطقه استوايي آفريقا در ساحل اقيانوس اطلس بين ساحل عاج و سنگال . مساحت آن 245857 كيلومتر مربع است . نژاد مردم اين كشور سياه و زبان رايج ميان آنان فرانسوي و محلي است . بيشتر اهالي اين كشور پيرو دين اسلام اند . حكومت اين كشور از نوع جمهوري و نظامي است . اين كشور در سال 1958 از فرانسه مستقل و در دوازددهم دسامبر همان سال به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .



روز ملي برونئي :

همه ساله چننين روزي به عنوان روز برونئي در اين كشور گرامي داشته مي شود . برونئي كشوري است در جنوب شريقي آسيا . نوع حكومت اين كشور سلطنتي است وبيش از نود و پنج در صد از مردم آن مسلمان اند . برونئي به دليل داشتن منابع گاز و نفت فروان يكي از ثروتمند ترين كشور هاي جهان به شمار مي رود به گونه اي كه اقتصاد دانان توليد ناخالص ملي اين كشور را يكي از بالاترين «جي ان پي » هاي دنيا تلقي مي كنند . سلطان اين كشور نيز به عنوان يكي از ثروتمند ترين مردان جهان شناخته شده است .



روز ملي گويان :

گويان در چنين روزي در سال 1970 ميلادي جمهوري شد . همه ساله چنين روزي به عنوان روز ملي در اين كشور گراني داشته مي شود .گويان كشوري است نيمه جلگه اي در منطقه استوايي شمال آمريكاي جنوبي ، بين سورينام و ونزوئلا . مردم اين سرزمين سفيد ، سرخ ودو رگه هستند و زبان رايج در ميان آنان انگليسي است . دين اكثريت آنان نيز مسيحيت است . نوع حكومت در گويان جمهوري است . اين كشور در سال 1966 از انگلستان مستقل شد و در بيستم سپتامبر همان سال به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .



حمله به شام :





در چنين روزي در سال 1799 ناپلئون بناپارت پس از تحريك هاي عثماني مبني بر جنگ با فرانسه ، به سوريه ( شام ) حمله كرد و تا مدتي نيز به فتوحاتي كثير دست يافت اما پس از اين مرحله بادفاع سنگين ترك ها از منطقه عثماني به كشور خود عقب نشيني كرد .

