۴ اسفند ۱۳۸۲، ۱۰:۴۶

معاون مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت در گفتگو با "مهر":

آنفولانزاي مرغي در هيچ دام و انساني مشاهده نشده است

با توجه به حساسيت مرغداران در مورد ابتلاي دامهاي خود به ويروس آنفولانزاي مرغي در صورت مشاهده هر گونه مورد مشكوك مراتب را اطلاع رساني مي كنند و اگر چه پس از بررسي توسط سازمان دامپزشكي اين موارد كاملا تكذيب مي شود اما در برخي موارد منجر به ايجاد شايعه و نگراني در بين مردم مي شود.

معاون مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" با توجه به حساسيت وزارت بهداشت جهت پيشگيري از ورود اين بيماري در ايران، شايعه اخير درمورد ابتلاي دو مورد از مرغها به آنفولانزاي مرغي در قزوين و بيرجند از سازمان دامپزشكي پيگيري شد و مشخص شد كه تنها دو مورد مشكوك وجود داشته كه پس از بررسي مشخص شده است كه ويروسهاي مذكور از نوع آنفولانزاي مرغي نبوده اند".

دكتر زهرايي ادامه داد:" تا كنون هيچ موردي از ابتلا به آنفولانزاي مرغي در كشور ايران وجود نداشته است و در صورت مشاهده وزارت بهداشت و سازمان دامپزشكي ضمن رعايت تمامي نكات ايمني مراتب را به مردم اطلاع خواهند داد واز همين رومردم هيچ گونه نگراني نداشته باشند ."

کد مطلب 61162

