آنفولانزاي مرغي در هيچ دام و انساني مشاهده نشده است

معاون مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" با توجه به حساسيت وزارت بهداشت جهت پيشگيري از ورود اين بيماري در ايران، شايعه اخير درمورد ابتلاي دو مورد از مرغها به آنفولانزاي مرغي در قزوين و بيرجند از سازمان دامپزشكي پيگيري شد و مشخص شد كه تنها دو مورد مشكوك وجود داشته كه پس از بررسي مشخص شده است كه ويروسهاي مذكور از نوع آنفولانزاي مرغي نبوده اند".

دكتر زهرايي ادامه داد:" تا كنون هيچ موردي از ابتلا به آنفولانزاي مرغي در كشور ايران وجود نداشته است و در صورت مشاهده وزارت بهداشت و سازمان دامپزشكي ضمن رعايت تمامي نكات ايمني مراتب را به مردم اطلاع خواهند داد واز همين رومردم هيچ گونه نگراني نداشته باشند ."

