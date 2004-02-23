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۴ اسفند ۱۳۸۲، ۱۰:۲۰

عنان:

گزارش عراق در اختيار عموم قرار مي گيرد

دبير كل سازمان ملل اعلام كرد قصد دارد روز دوشنبه گزارش تيم بررسي سازمان ملل كه اخيرا براي بررسي امكان برگزاري انتخابات در عراق به اين كشور سفر كرده بودند را در اختيار عموم قرار دهد.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل،"كوفي عنان" كه هم اكنون براي ديداري رسمي در ژاپن به سر مي برد، گفت: من گزارش و پيشنهادات تيم را مطالعه كرده ام. تيم مذكورانجام كارهاي مقدماتي انتخابات را به زمان ديگري موكول كرده اند.
وي كه پس ازملاقات با "يوريكو كاواگوچي" وزير امور خارجه ژاپن دركنفرانسي مطبوعاتي سخن مي گفت، براهيمت پشتيباني عراق از بيرون از اين كشور تاكيد كرد و گفت: همكاري بين المللي در بازيابي اقتدارعراق و ساختن كشوري دموكراتيك و آرام ضروري است.
وي در ادامه خاطر نشان كرد با وزير امور خارجه ژاپن درباره نقشي كه كشورهاي دوست عراق مي توانند در اين كشور ايفا كنند، و نيز درباره ديگر مسائل بين المللي همچون مسئله افغانستان بحث و تبادل نظر شده است.

کد مطلب 61163

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