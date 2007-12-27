هیاهوی موسیقی پاپ به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش اول این برنامه ریو گلسرخی به روی صحنه رفت و قطعاتی چون "آفتاب"،( با شعری از شاه نعمت الله ولی)،"حاشیه "،"بانوی شهر رویا"،"شامگاه دیروز" و"میراث" اجرا کرد.

مجموع قطعات این اجرا به سبک موسیقی راک برگزار شد و پس از پایان این بخش گروه موسیقی مجتبی کبیری به روی صحنه آمدند و قطعه ای بی کلام را اجرا کردند و پس از آن مجتبی کبیری قطعاتی چون "بهار می آید"،"بی تو هرگز"،"ساز مخالف"،"معرکه" و چند قطعه دیگر را اجرا کرد.

کبیری در پایان اجرا ضمن تشکر از گروه خود از وزارت ارشاد به خاطر اینکه به گروههای موسیقی پاپ فرصت حضور در این دوره از جشنواره را داده سپاسگزاری کرد.

مجموع گروههای موسیقی پاپ در دو بخش جنبی و رقابتی در بیست و سومین دوره از جشنواره موسیقی فجر حضور پیدا کردند و 10 گروه موسیقی پاپ در بخش رقابتی با نام های "آرشاما"به سرپرستی آرش فنائیان " گروه موسیقی "آکسان" به سرپرستی بهرنگ بهادر زاده ،"اکسیر" به سرپرستی محمدرضا سمندر،"باربد" به سرپرستی روزبه پهلوانی ، گروه موسیقی "بهراد شجاعی "،"پاپ صحنه "به سرپرستی حسن خرسندی،"درخشش "به سرپرستی محمدرضا قاسمی نژاد"،گروه موسیقی علی شمس" حضور داشتند و همچنین گروه موسیقی پاپ "ارکیده" به سرپرستی ارکیده حاجی وندی و "اوج پرواز"به سرپرستی ساناز میلانی ویژه بانوان در بخش رقابتی حضور داشت.

گروه موسیقی "خشایار اعتمادی"،"حمید عسگری"،"آریان" و "مجتببی کبیری "، "گپ"،"مانی رهنما" و"ریوگلسرخی" از جمله گروههای موسیقی بودند که در بخش جنبی بیست وسومین دوره از جشنواره موسیقی فجر حضور داشتند و "آریان" تنها گروه موسیقی بود که در دو شب با استقبال فراوان مخاطبان روبرو شد.