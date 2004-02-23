بنياد حمايت از سينماي ملي به ريشه و اساس سينماي كشور توجه دارد

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، بعدازظهر ديروز ( يكشنبه سوم اسفند ماه ) بنياد حمايت از سينماي ملي كه از يك هيات امناي 9 نفره تشكيل شده است، با حضور 7 تن از اعضاي اصلي تشكيل جلسه داد و به تشريح اهداف، برنامه ها و ارائه انگيزه اعضا از برپايي اين بنياد پرداخت.

در ايتداي در اين نشست كه با حضور محمد بهشتي، فرشته طائرپور، خسرو سينايي، عليرضا شجاع نوري، منوچهر شهسواري، علي معلم و محسن يوسف پور برگزار شد طائرپور به معرفي اعضا پرداخت و از سينايي به عنوان رييس هيات امنا و يوسف پور به عنوان مدير عامل بنياد نام برد.

همچنين محمد بهشتي درباره اين بنياد و اهداف آن توضيح داد: سينما از معدود مقوله هاي مدرن است كه جزو ميراث فرهنگي به شمار مي آيد و در همه جاي دنيا سينما به عنوان يكي از بخش هاي مهم فرهنگ مورد توجه است.

وي خاطر نشان ساخت: اگر نخواهيم از حقيقت فرار كنيم ما در كشورمان صاحب سينمايي هستيم كه از آن به عنوان سينماي ملي مي توانيم نام ببريم. البته برخي فيلم هاي در اين سينما وجود دارد كه شايسته اين سينما نيست اما اين عنوان مانند نام فاميلي مي ماند كه در همه جاي دنيا به فيلم هاي ساخت كشور ما اطلاق مي شود. سينماي ملي به توليدات مستمر و شايسته يك كشور اطلاق مي شود كه اين اتفاق در كشور ما هم به وقوع پيوسته است.

مدير سازمان ميراث فرهنگي ادامه داد: كار ما در اين بنياد غير دولتي فارغ از تمامي عناوين و سمت هاي دولتي ما است. اهداف ما موازي با هيچ يك از بخش هاي سياست گذاري كلان، امور صنفي يا حتي بخش خصوصي نيست، بلكه ما قصد داريم نگاهي كلي به سينماي ايران داشته باشيم . در كشور ما صنعت سينما پس از 70 يا 100 سال فعاليت ازنيازمندي ها و مشكلاتي برخوردار است كه رفع انها نيازمند حضور نهاد هاي دولتي و غير دولتي متعدد است .

وي با ذكر يك مثال به تشريح موقعيت سينما ايران پرداخت و گفت: سينماي ايران مانند يك درخت تناور است كه از ريشه و تنه و برگ و ميوه برخوردار است. برگ و ميوه فيلم ها و توليدات سالانه سينما هستند كه به اكران عمومي مي رسند و باز فصل ديگري از توليدات فرا مي رسد و اين چرخه و روند مانند 4 فصل سال ادامه دارد. اما چيزي كه باعث حيات و تداوم فعاليت اين درخت تناور است تنه و ريشه است نه برگ ها و ميوه ها درخت. اين بنياد تشكيل شده است تا اگر كسي خواست تنه اين درخت را براي درست كردن جعبه و رساندن ميوه به بازار قطع كند يا براي خانه سازي به ريشه اين درخت لطمه بزند، با هشدار ، اعلام خطر بپردازد پا در مياني و حضور به موقع شرايط حيات مداوم اين درخت را فراهم سازد.

بهشتي تاكيد كرد: نگاه اين چنيني به سينما تا كنون وجود نداشته است بنابراين ما بايد در اين راه تجربه كنيم تا به نتيجه مطلوب دست يابيم. مطبوعات و ساير اجزاي سينما هم لازم است با اين تجربه جديد بيشتر آشنا شوند و حتي به آن كمك كنند تا تبعات مثبت آن در آينده مشخص گردد. حقيقت اين است كه اگر بنياد حمايت از سينماي ملي به درستي عمل كند و بتواند از تمامي جنبه هاي عملكرد خود استفاده كند به نتيجه مطلوب دست مي يابد و موفق خواهد شد در غير اين صورت خود به خود از صحنه بيرون خواهد رفت.

در ادامه اين جلسه شجاع نوري نيز به تشريح بخشي از سياست هاي اين بنياد پرداخت و يادآور شد: حمايتي كه اين بنياد از سينماي ملي انجام مي دهد اين است كه به ايجاد فضايي مساعد براي گفت و گوي توام با مهر دست مي زند و با دغدغه توجه به تمامي اركان سينماي ملي در جهت ايجاد وفاق در بين اهالي اين خانواده اقدام خواهد كرد. ايجاد فضاي تفاهم، درك و همفكري براي رفع مشكلات و موانع موجود از سوي كساني كه هيچ نفع مستقيم و مادي از اين فعاليت نمي برند. مي تواند به بالندگي هر چه بيشتر سينما منجر شود.

طائرپورنيز درباره دليل عدم افزايش و كاهش تعداد اعضا ي بنياد حمايت از سينماي ملي اظهار داشت: سينماي ما همواره گرفتار كوتاه بودن مدت زمان مديريت و عدم تعريف دقيقي از جايگاه مديريت فرهنگي بوده است. سينما در حال حاضر در شرايطي قرار دارد كه چندان از گذشته خود مطلع نيست و نسبت به آينده هم افق و دورنماي دقيقي ندارد. اين بنياد قصد دارد به ايجاد همدلي ميان تمامي مراكز و محل هايي دست بزند كه به طريقي در جهت كمك به رشد سينماي ملي گام برمي دارند. اين بنياد با نگاهي دقيق و كلان به امكانات و شرايطي مي انديشد كه اگر به درستي در اختيار سينماي ايران قرار بگيرد، بالندگي كمي و كيفي آن را در برخواهد داشت.

علي معلم ديگر سخنران جلسه درباره اهداف اين بنياد بيان داشت: بنياد حمايت از سينماي ملي نقش خاصي براي اعضايش در موازات مديريت دولتي، صنفي يا بخش خصوصي قايل نيست و تنها با توجه به مقتضيات كمك به سينماي ملي ايران اقدام مي كند. در بعضي مواقع سعي مي كند درباره مسايل اقتصادي سينماي كشور فعاليت كند و گاهي به رفع موانع سينماي ملي مي پردازد. اين بنياد خود را در تمامي مسايل و مباني سينما مسوول و موظف مي داند. وظيفه اي كه از دغدغه هاي شخصي بر مي آيد . هيچ نهاد مادي و يا مسئول دولتي اين وظيفه را برعهده او نگذاشته است. اين بنياد از سوي ديگر به حمايت از تماشاگران سينماي ايران از طريق دفاع از آثار ارزشمند مي پردازد و با پشتيياني و اطلاع رساني دقيق و صحيح و منطقي در جهت رفع كمبودها و گرفتاري هاي جريان عمومي سينما گام بر مي دارد.

يوسف پور هم با استمداد از مطبوعات براي روشن شدن فعاليت بنياد حمايت از سينماي ملي گفت: اين بنياد به هيچ تشكل يا محل دولتي و خصوصي خاصي وابسته نيست و هيچ منفعت شخصي هم براي خود متصور نيست. اعضاي اين بنياد براي رسيدن به اهداف خود از سرمايه هاي فردي استفاده كرده و با توجه به اهداف و آمالي كه طي يك سال و نيم گذشته در اين بنياد مطرح شده است، به اين سمت حركت مي كند كه بتواند براي سينماي ملي مفيد باشد.