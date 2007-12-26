اعضای ستاد انتخابات هشتمین دوره مجلس در زنجان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کیقباد علی‌بابایی، معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان به عنوان رئیس و زین‌العابدین شاهمرادی، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری به عنوان معاون و دبیر ستاد انتخابات استان تعیین شدند.

امیرحسین اسکندری نیز به عنوان عضو و رئیس کمیته امنیت انتخابات، داریوش ملکی عضو و رئیس کمیته آموزش، نصرالله ابراهیمی به عنوان عضو و رئیس کمیته اطلاع ‌رسانی و تبلیغات، حمید توکلی، عضو و رئیس کمیته‌ پشتیبانی و مرتضی شهامی به عنوان عضو و رئیس کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات استان زنجان برگزیده شده‌ اند.

از استان یک میلیون نفری زنجان، پنج نماینده به مجلس راه خواهند یافت که دو نماینده از حوزه انتخابیه زنجان و طارم، یک نماینده از ابهر وخرمده، یک نفر از حوزه انتخابیه ماهنشان، ایجرود و انگوران و یک نمایمنده نیز ازحوزه انتخابیه خدابنده وارد مجلس خواهند شد.