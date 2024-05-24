تداوم فعالیت سامانه بارشی در البرز تا یکشنبه

‌آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: مطابق با هشدار نارنجی هواشناسی، تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از تداوم فعالیت سامانه بارشی تندری تا یکشنبه در منطقه البرز مرکزی است که به موجب آن در بعضی ساعات وزش باد و گرد و خاک، رگبار باران، رعد و برق و در پاره‌ای نقاط استان بارش تگرگ مورد انتظار است.

وی با اشاره به اینکه امروز جمعه آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با رگبار پراکنده در بعضی ساعات، رعد و برق و وزش باد است، عنوان کرد: فردا شنبه آسمان قسمتی تا نیمه ابری همراه با وزش باد شدید، بعضی ساعات رگبار و رعد و برق و تگرگ است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز بیان کرد: برای روز یکشنبه آسمانی قسمتی ابری تا ابری همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک، رگبار و رعد و برق و تگرگ و برای روزهای دوشنبه و سه شنبه آسمانی صاف همراه با وزش باد در بعضی ساعات پیش بینی می‌شود.