حسین نحوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت مراکز مراقبت و نگهداری سالمندان درمنزل، افزود: درحال حاضر 30 مرکز با ما همکاری می کنند و البته تعدادی مرکز هم زیر نظر وزارت بهداشت و درمان مخصوص سالمندان است که در این زمینه فعالیت می کنند.

وی در خصوص یارانه این مراکز نیز، خاطر نشان کرد: سازمان بهزیستی به تمامی مراکزی که در این زمینه فعالیت می کنند و همچنین مراکز وزارت بهداشت بدلیل فعالیت خاص سالمندان آنان، برای اولین بار تا سقف 70 هزار تومان یارانه پرداخت می کند.

مدیر کل دفتر توانبخشی سالمندان سازمان بهزیستی تاکید کرد: در حال حاضر 500 میلیون تومان به این امر اختصاص یافته و تا پایان سال امیدواریم این مبلغ را به یک میلیارد تومان برسانیم.

نحوی نژاد گفت: بدلیل محدودیت اعتبار و منابع هم اکنون 2 هزار نفر از خدمات نگهداری سالمندان در منزل استفاده می کنند این درحالی است که حداقل 500 هزار نفر نیاز به خدمات و آموزش برای نگهداری در منزل دارند.