شهید رییسی هرگز از خط ولایت منحرف نشد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری پیش ازظهر جمعه در مراسم یادبود شهدای خدمت در مصلی ساری با گرامیداشت شهادت آیت الله رئیسی و همراهان با بیان اینکه شهید آیت الله رئیسی در زمره مؤمنان قرار دارد، افزود: هیچ گاه آیت الله رئیسی از خط ولایت انحراف نداشت.

وی با بیان اینکه شهید رئیسی برای ادای امانت در میدان بود، افزود: شهید رئیسی همانند حاج قاسم برای ادای امانت مردم در میدان بود.

وی با عنوان عمل صالح سبب ماندگاری و حیات طیبه شهدای خدمت شده است، گفت: در جریان وعده صادق، شهید امیرعبدالهیان و آیت الله رئیسی موضع محکم مقابل دشمن گرفتند و قدرت این موضع از مقام معظم رهبری گرفته شده است.

استاندار مازندران با اشاره به دستاوردهای دولت سیزدهم و آیت الله رئیسی گفت: قطعاً برکت شهید ابراهیم رئیسی نیز بیشتر از قبل خواهد شد.