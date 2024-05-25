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۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۰۰

یک بند خارجی تنها راه جدایی؛

پدیده گلزنی لیگ برتر در سیرجان ماندنی است

پدیده گلزنی لیگ برتر در سیرجان ماندنی است

مهاجم گلزن گل گهرسیرجان با وجود داشتن پیشنهاد از چند باشگاه چاره ای جز ماندن در باشگاه سیرجانی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سحرخیزان مهاجم ۲۰ ساله فصل جاری گل گهر سیرجان با زدن ۷ گل و دادن دو پاس گل تبدیل به بهترین بازیکن تیمش شده است تا خیلی زود مشتریان زیادی را برای انتقال به تیم‌های مطرح یا سابقه قهرمانی پیدا کند.

او که دو فصل دیگر با باشگاه گل گهر سیرجان قرارداد دارد با وجود دریافت پیشنهاد از این تیم‌ها چاره‌ای جز ماندن در گل گهر طبق قراردادش ندارد. باشگاه گل گهر نیز نمی‌خواهد سحرخیزان را به راحتی از دست بدهد.

مهاجم جوان گل گهر که سابقه دعوت شدن به اردوی تیم ملی بزرگسالان را نیز دارد تنها در صورت داشتن پیشنهاد خارجی و پرداخت مبلغ رضایت‌نامه می‌تواند گل گهر را در تابستان فصل جاری ترک کند در غیر اینصورت قید حضور در تیم‌های پرطرفدار را خواهد زد و به فوتبالش در سیرجان ادامه می‌دهد.

کد مطلب 6117686
مهدی مرتضویان

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