یادواره ۲۳ شهید والامقام روستای جزن دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شامگاه آدینه یادواره ۲۳ شهید والامقام روستای جزن دامغان و گرامیداشت شهید آیت الله رئیسی و هیأت همراه در مسجد جامع این روستا برگزار شد.
در این مراسم که اقشار مختلف مردم و خانواده معظم شهدا حضور داشتند.
سردار محمد آقایی فرمانده سابق دانشکده توپخانه و موشکهای نیروی زمینی سپاه در این مراسم ایمان، ولایتمداری، مردمداری و خستگیناپذیری در مسیر رفع مشکلات مردم را از ویژگیهای بارز شهید جمهور آیت الله رئیسی و سایر شهیدان کاروان خدمت دانست.
آقایی به تبیین برخی از تلاشها و دستاوردهای دولت سیزدهم به ریاست آیت الله رئیسی از جمله غلبه بر بحران مشکلات و مسائل مردم، پرداخت و گفت: آیتالله رئیسی شخصیتی مردمی، مرد عمل و پیگیری کارها و مشکلات مردم بود و به خاطر همین نزد مردم از محبوبیت خاصی برخوردار بود.
وی به حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: تفکر دینی، روحیه جهادی و انقلابی، بصیرت و دوراندیشی شهید رئیسی برای حل مشکلات جامعه، مثال زدنی و کم تکرار بوده و بدون شک در اذهان ملت قدرشناس ایران ماندگار خواهد شد.
مداحی مداحان عصمت و طهارت از دیگر برنامهها بود.
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