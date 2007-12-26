به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو آمده است: "آثار و نمایشنامه‌های اکبر رادی بر اساس تاریخ و فرهنگ ایران و باورهای مردم این سرزمین خلق شده که مانند آثار مرجع همواره برای مخاطبان جدی، قابل توجه و تأمل است و برای جوانان عرصه هنر و نمایش می تواند یک کارگاه آموزشی باشد."

وی در بخشی دیگر از پیام خود رادی را از معدود نمایشنامه‌نویسانی معرفی کرده که حدود نیم قرن در این عرصه فعالیت مؤثر و ماندگار داشت و همواره با نگارش و خلق آثاری برگرفته از وقایع و رویدادهای اجتماعی معاصر ایران راه تحقق تئاتر ملی را هموارتر کرد.

در ادامه این پیام می خوانیم: "صداقت و پاکی و صفای برگرفته از کودکی در آثار اکبر رادی موج می‌زند، چنانکه در رفتار و اخلاقش این صفا و راستی بارز بود. رادی گرچه در زمستان رفت و ما را در دریغ و افسوس فروبرد، اما با نمایشنامه‌هایش و اجرای آنها روی صحنه همیشه ماندگار است."

معاون هنری وزیر ارشاد در پایان پیام خود ضایعه تأسف‌بار فقدان این هنرمند و نویسنده را به خانواده ارجمند رادی، همسر همراهش و جامعه فرهنگ و هنر ایران اسلامی تسلیت گفته است.