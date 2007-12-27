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۶ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۵۴

"کتاب قرمز" در جشنواره فیلم فجر

"کتاب قرمز" در جشنواره فیلم فجر

فیلم "کتاب قرمز" به نویسندگی و کارگردانی مزدک میرعابدینی در جشنواره فیلم فجر به نمایش درمی‌آید.

میرعابدینی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "فیلم "کتاب قرمز" آماده نمایش است و برای حضور در جشنواره فیلم فجر فرم پر کرده‌ایم . بخشی از فیلمنامه را بر اساس تجربه شخصی خودم نوشته‌ام. از آنجا که تحصیلات سینمایی خود را در امریکا انجام داده‌ام، درباره استقبال مخاطب از فیلم تعریف‌های خاص دارم و برایم تفکیک مخاطب عام و خاص بی معناست. معتقدم یک فیلم هرچه بیشتر مخاطب داشته باشد، موفق‌تر است."

وی درباره مراحل فنی این فیلم گفت: "صداگذاری فیلم را محمدرضا دلپاک انجام داده و برای موسیقی نیز ابتدا قرار بود از موسیقی‌ دهه 50 و 60 آمریکا استفاده کنیم، اما شرایط فیلم باعث شد از آثار ایرانی و کلاسیک به طور انتخابی استفاده کنیم."

"کتاب قرمز" درباره مردی است که پس از مدت‌ها زندگی در آمریکا به ایران باز می‌گردد و تصمیم می‌گیرد با تدریس زبان انگلیسی زندگی خود را بگذراند. او پس از مدتی متوجه می‌شود شاگردانش هر کدام دغدغه‌های خود را دارند و از یادگیری زبان فقط برای پر کردن تنهایی خود استفاده می‌کنند. در این میان معلم با دختری جوان آشنا می‌شود و...

خود میرعابدینی در این فیلم نقش‌آفرینی می‌کند و ماندانا یداللهی، سیروس همتی، محسن حسینی، رضا افشار، شقایق احمدی، مریم صادقیان، نیوشا حدادی و ساناز قطب از دیگر بازیگران هستند. از عوامل تولید فیلم "کتاب قرمز" می‌توان به مدیر فیلمبرداری: رضا رخشان، طراح گریم: مریم دوستی، مدیرصحنه: رضا شبستری و تهیه‌کننده: احمد موسی‌زاده اشاره کرد. این فیلم محصول شرکت به‌نگر است.

علیرضا شجاع نوری مدیر عامل شرکت به‌نگر درباره فیلم "کتاب قرمز" و نمایش عمومی آن گفت: "این فیلم فضایی تازه دارد و به نوعی می‌توان آن را فیلمی سالم و صادق معرفی کرد. البته به عقیده من فیلم با مخاطب خاص ارتباط لازم را برقرار می‌کند. بعد از حضور در جشنواره فیلم فجر برای اکران عمومی آن اقدام خواهیم کرد."

کد مطلب 611802

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