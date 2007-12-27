"کتاب قرمز" در جشنواره فیلم فجر

میرعابدینی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "فیلم "کتاب قرمز" آماده نمایش است و برای حضور در جشنواره فیلم فجر فرم پر کردهایم . بخشی از فیلمنامه را بر اساس تجربه شخصی خودم نوشتهام. از آنجا که تحصیلات سینمایی خود را در امریکا انجام دادهام، درباره استقبال مخاطب از فیلم تعریفهای خاص دارم و برایم تفکیک مخاطب عام و خاص بی معناست. معتقدم یک فیلم هرچه بیشتر مخاطب داشته باشد، موفقتر است."
وی درباره مراحل فنی این فیلم گفت: "صداگذاری فیلم را محمدرضا دلپاک انجام داده و برای موسیقی نیز ابتدا قرار بود از موسیقی دهه 50 و 60 آمریکا استفاده کنیم، اما شرایط فیلم باعث شد از آثار ایرانی و کلاسیک به طور انتخابی استفاده کنیم."
"کتاب قرمز" درباره مردی است که پس از مدتها زندگی در آمریکا به ایران باز میگردد و تصمیم میگیرد با تدریس زبان انگلیسی زندگی خود را بگذراند. او پس از مدتی متوجه میشود شاگردانش هر کدام دغدغههای خود را دارند و از یادگیری زبان فقط برای پر کردن تنهایی خود استفاده میکنند. در این میان معلم با دختری جوان آشنا میشود و...
خود میرعابدینی در این فیلم نقشآفرینی میکند و ماندانا یداللهی، سیروس همتی، محسن حسینی، رضا افشار، شقایق احمدی، مریم صادقیان، نیوشا حدادی و ساناز قطب از دیگر بازیگران هستند. از عوامل تولید فیلم "کتاب قرمز" میتوان به مدیر فیلمبرداری: رضا رخشان، طراح گریم: مریم دوستی، مدیرصحنه: رضا شبستری و تهیهکننده: احمد موسیزاده اشاره کرد. این فیلم محصول شرکت بهنگر است.
علیرضا شجاع نوری مدیر عامل شرکت بهنگر درباره فیلم "کتاب قرمز" و نمایش عمومی آن گفت: "این فیلم فضایی تازه دارد و به نوعی میتوان آن را فیلمی سالم و صادق معرفی کرد. البته به عقیده من فیلم با مخاطب خاص ارتباط لازم را برقرار میکند. بعد از حضور در جشنواره فیلم فجر برای اکران عمومی آن اقدام خواهیم کرد."
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